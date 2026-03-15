Última esperança: Famalicense luta contra cancro e precisa de 12 mil euros para tratamento

André Rebelo, de 48 anos, natural de Vila Nova de Famalicão, está a travar uma dura batalha contra um cancro cerebral e precisa da ajuda da comunidade para conseguir continuar a lutar.

A sua última esperança passa por um tratamento de ozonoterapia peritoneal, que será realizado na clínica Dr. Pérez Olmedo, em Bilbau, Espanha. O tratamento tem um custo total de 12 mil euros, um valor difícil de suportar pela família.

Perante esta situação, familiares e amigos estão a mobilizar-se para angariar apoio e apelam à solidariedade de todos os que possam contribuir.

Quem quiser ajudar pode fazê-lo através de donativo para o seguinte IBAN:

PT50 0193 0000 1051 0848 6161 5