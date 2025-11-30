Último dia para se inscrever na S. Silvestre de Famalicão antes da subida de preço

Hoje é o último dia para garantir a inscrição na São Silvestre de Famalicão 2025 pelo preço promocional de 15€ por pessoa. A partir de amanhã, 1 de dezembro, o valor sobe para 17,50€.

A prova, que vai para a 9ª edição, realiza-se a 23 de dezembro, às 21h30, com partida e chegada em frente à Câmara Municipal. O evento inclui uma corrida de 10 km e uma caminhada de 4 km, com limite de 5 mil participantes.

As inscrições podem ser feitas online em saosilvestre.org, nos ginásios Fitness UP ou no Eugénios Health & SPA Club.

A organização é da Eugénios HC, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.