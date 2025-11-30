Concelho

Último dia para se inscrever na S. Silvestre de Famalicão antes da subida de preço

Hoje é o último dia para garantir a inscrição na São Silvestre de Famalicão 2025 pelo preço promocional de 15€ por pessoa. A partir de amanhã, 1 de dezembro, o valor sobe para 17,50€.

A prova, que vai para a 9ª edição, realiza-se a 23 de dezembro, às 21h30, com partida e chegada em frente à Câmara Municipal. O evento inclui uma corrida de 10 km e uma caminhada de 4 km, com limite de 5 mil participantes.

As inscrições podem ser feitas online em saosilvestre.org, nos ginásios Fitness UP ou no Eugénios Health & SPA Club.

A organização é da Eugénios HC, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.

Deixe um comentário

Famalicão: Homem de 42 anos apanhado com ouro e relógios furtados

A GNR de Braga identificou e constituiu arguido um homem de 42 anos, suspeito de ter participado num assalto a uma casa em Sezures, Famalicão.

Segundo avança o Jornal de Notícias, a investigação começou após um furto numa residência em Esporões, Braga. As diligências realizadas pelos militares permitiram chegar rapidamente ao suspeito.

Já em Famalicão, durante uma busca à casa do homem e à sua viatura, a GNR recuperou diversos objetos furtados, entre eles relógios e várias peças em ouro e prata.

O processo foi entregue ao Tribunal Judicial de Braga, onde o arguido vai agora responder pelos factos.

Famalicenses regressam a Portugal após golpe de Estado na Guiné-Bissau

O grupo de oito voluntários da associação HumanitAVE, que se encontrava no setor de Bigene durante o golpe de Estado na Guiné-Bissau, já está de volta a Portugal.

A associação, sediada em Pedome, comunicou na manhã deste domingo que todos os elementos chegaram em segurança, depois de vários dias de incerteza devido ao fecho do aeroporto e às restrições impostas no país.

Os voluntários estão bem e, mesmo com as limitações provocadas pelos acontecimentos naquele país, conseguiram dar por concluída com sucesso mais uma missão humanitária.

Famalicão: Almoço solidário esta segunda-feira em Ruivães para ajudar o pequeno Martim

O Salão Paroquial de Ruivães recebe, nesta segunda-feira, 1 de dezembro, um Almoço Solidário cuja receita reverte integralmente a favor do Martim, um jovem que sofre de várias patologias que necessitam de tratamento/acompanhamento. A iniciativa, marcada para as 12h30, terá como prato principal Tripas à Moda do Porto, incluindo entradas, bebida e sobremesa.

O evento conta ainda com animação musical de Jorge Amado, Dinis Reis e Pedro Cunha, prometendo uma tarde de convívio e solidariedade. O preço por pessoa é de 25 euros, sendo de 10 euros para crianças dos 4 aos 12 anos.

As reservas podem ser feitas através do número 912 080 144. A organização apela à participação da comunidade para apoiar esta causa.

Famalicão: Gatos com três meses passaram dois dias no topo de árvore, foram resgatados pelo CROA

Três gatos, com cerca de três meses, foram resgatados esta semana após terem passado quase dois dias no topo de uma árvore na vila de Joane, em Famalicão. Segundo moradores, os animais miavam de forma contínua e não conseguiam descer sozinhos.

A operação de salvamento foi conduzida pela equipa de resgate do Centro de Recolha Oficial Animal (CROA) de Famalicão e durou aproximadamente uma hora e meia.

Os três gatos foram retirados sem qualquer ferimento e transportados para o CROA, onde ficarão sob observação e cuidados adequados.

Famalicão: Derrotados no último segundo

Na noite deste sábado, o FC Famalicão perdeu, 2-1, em casa da AF Fundão que marcou o golo da vitória no último segundo.

Nesta partida da décima primeira jornada da Liga Placard futsal, a equipa da casa marcou aos 8 minutos e foi com esta vantagem que o jogo chegou ao intervalo, apesar de oportunidades numa e noutra baliza.

Na segunda parte, os jogadores de Kitó Ferreira foram tentando o empate que só chegou ao minuto 36, por João Costa, na conclusão de uma boa jogada coletiva. A partida estava condenada ao empate quando, no último segundo, a equipa da casa alcançou o golo da vitória, por Pedro Marques.

O Famalicão mantém os 11 pontos, a sétima posição e na próxima jornada, a primeira da segunda volta, joga em casa do Caxinas.

Famalicão: FAC também segue para a próxima eliminatória da Taça de Portugal

Ao final da tarde deste sábado, o FAC jogou em casa do GD Estreito, que eliminou da Taça de Portugal. Ao intervalo o conjunto famalicense já vencia por 0-3, vantagem que foi alargada na segunda parte, para um 1-7 final.

Juan Lopéz e Martim Almeida bisaram no jogo e os restantes golos foram marcados por Carlos Dias, João Coelho e Gonçalo Barbosa.

Depois do Riba d’ Ave carimbar a passagem aos dezasseis avos de final da Taça de Portugal, após goleada, 2-12, em Penafiel, agora foi a vez do Famalicense marcar lugar no sorteio da próxima eliminatória.