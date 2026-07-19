Último jogo do Mundial pode ser visto na Praça de Famalicão (20h00)

O Campeonato do Mundo de Futebol chega este domingo ao fim e, com ele, termina também a iniciativa da Fan Zone instalada na Praça-Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão.

Ao longo da competição, iniciada a 11 de junho, o espaço recebeu adeptos de todas as idades para acompanharem os principais encontros do torneio, num ambiente de convívio e animação.

A última transmissão acontece esta noite, às 20h00, com a final entre Espanha e Argentina, encerrando mais de um mês de exibição de jogos no centro da cidade.

Promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, a iniciativa permitiu aos famalicenses viverem o Mundial em ambiente de festa, com serviço de bar e um espaço preparado para apoiar as diferentes seleções ao longo da competição.