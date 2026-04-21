Um ferido em despiste na freguesia de Esmeriz

Uma pessoa ficou ferida na sequência de um despiste automóvel, ocorrido ao final da tarde desta terça-feira, na freguesia de Esmeriz.
O sinistro ocorreu na Rua João Paulo II.
Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.
Uma pessoa ficou ferida na sequência de um despiste automóvel, ocorrido ao final da tarde desta terça-feira, na freguesia de Esmeriz.
O sinistro ocorreu na Rua João Paulo II.
Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.
Na tarde desta terça-feira, um jovem de catorze anos foi atropelado na freguesia de Joane.
O alerta para a rua de Laborins surgiu por volta das 16h00 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.
O Ministério Público pediu esta segunda-feira pena de prisão para os 12 arguidos que invadiram as urgências do Hospital de Vila Nova de Famalicão, para exigir o atendimento imediato de uma familiar, tendo agredido dois profissionais de serviço, em fevereiro de 2022.
Dois dos arguidos são vistos como os principais responsáveis. Segundo informações divulgadas pelo Jornal de Notícias, foram eles que terão iniciado a confusão, pelo que o procurador pediu para ambos penas superiores a cinco anos de prisão efetiva. ou seja, sem possibilidade de suspensão.
Os restantes dez arguidos deverão ser condenados a penas acima dos dois anos, por crimes como agressão, ameaças e coação.
A União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela anunciou um corte provisório no abastecimento de água pública em várias artérias das freguesias de Vale São Cosme e Telhado.
A interrupção do serviço, enquadrada na empreitada de abastecimento de água de Vale São Cosme, tem início às 14h00 de hoje, com conclusão prevista para as 17h00. Durante este período, os serviços operacionais procederam a trabalhos de manutenção numa conduta geral de abastecimento.
As ruas afetadas em Vale São Cosme são a Rua Comendador Manuel Gonçalves e a Rua da Pedra. Em Telhado, o corte abrangeu a Avenida da Raposeira, a Rotunda da Bouça Nova, a Praceta da Raposeira e a Travessa da Raposeira.
Os Bombeiros Voluntários Famalicenses, de Viatodos e Sapadores de Braga foram acionados, na tarde deste domingo, para o combate a um incêndio florestal na freguesia de Arnoso Sta Eulália.
As chamas consumiram mato e eucalipto, não tendo ameaço nenhuma zona habitacional.
O alerta chegou cerca das 13h00 para as proximidades da Rua Joaquim Braga Bastos.
Ao final da tarde a situação já estava dada como controlada.
O Movimento Humanamente condena a aprovação de um Projeto de Lei que estabelece novas regras para a utilização de bandeiras em edifícios públicos. A proposta, aprovada por PSD, CDS-PP e Chega, é considerada pelo movimento uma restrição à liberdade de expressão e à promoção da inclusão.
A organização, liderada pelo famalicense Diogo Barros, entende que a medida integra uma estratégia de disputa cultural por parte da direita, que afasta a atenção das principais dificuldades do país, como a crise da habitação e a perda de poder de compra das famílias.
A lei passa a proibir a exibição de bandeiras de natureza ideológica, partidária ou associativa em edifícios públicos. Para o Movimento Humanamente, esta decisão representa um retrocesso, ao limitar a visibilidade de símbolos ligados a direitos humanos, como a bandeira LGBTQIA+, em datas internacionais de referência.
O movimento também aponta incoerências nos partidos proponentes, lembrando situações anteriores em que símbolos partidários surgiram em instituições públicas. A organização defende que o debate político deve focar-se em soluções para os problemas sociais e económicos do país e apela à defesa dos valores de liberdade, igualdade e inclusão.
A Galp confirmou que está a implementar um projeto-piloto que prevê a cobrança pelo uso de ar comprimido e água em alguns dos seus postos de abastecimento em Portugal. A medida, que abrange atualmente quatro locais, surge na sequência de vários relatos e denúncias partilhadas nas redes sociais.
Segundo a empresa ao “Auto ao MInuto”, esta decisão está relacionada com o aumento de situações de vandalismo e de utilização abusiva destes equipamentos, o que tem vindo a comprometer a sua disponibilidade e funcionamento. Com a introdução deste modelo pago, a Galp pretende reforçar a fiabilidade do serviço e garantir melhores condições de utilização para os clientes.
A energética sublinha ainda que esta prática não é inédita, sendo já adotada em vários países europeus. Em Portugal, a legislação não obriga à disponibilização gratuita destes serviços. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos esclarece que tanto o fornecimento como a eventual cobrança de ar e água são da responsabilidade de cada operador, sendo considerados serviços adicionais e não essenciais.