Um milhão de portugueses vai pagar IRS

Vão começar a ser emitidos, a partir desta segunda-feira, os vales que dão acesso aos manuais escolares gratuítos para os 5º, 6º 7º e 8º anos.

Os encarregados de educação devem fazer o registo na plataforma do governo MEGA, através do site https://manuaisescolares.pt, e reclamar por essa via os vales que poderão ser descontados nas lojas que estão a fazer a comercialização dos manuais escolares.

De acordo com as informações oficinais, os vouchers para o 1º e 9º anos de escolaridade estão a ser emitidos desde o fim do mes de julho. A partir de 11 de agosto, os vales chegam aos alunos do 10º, 11º e 12º anos e outras ofertas formativas.