Um morto e três feridos em violento acidente na variante à N14

Um homem morreu, na madrugada desta sexta-feira, na sequência de um acidente que envolveu três viaturas na variante à Estrada Nacional 14, na Maia, avança o Jornal de Notícias. Do sinistro resultaram ainda dois feridos ligeiros, um homem e uma mulher.

A vítima mortal será um jovem com idade aparente entre os 25 e os 30 anos. O alerta foi dado por volta das 5h00, tendo o acidente levado ao corte da estrada em ambos os sentidos durante cerca de duas horas.

Segundo a mesma fonte, no local estiveram operacionais dos Bombeiros de Moreira da Maia e dos Bombeiros de Pedrouços, apoiados por meios da Cruz Vermelha e do INEM, que mobilizou uma ambulância, a VMER do Hospital de São João e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência.