Um morto e um ferido grave em despiste de moto na freguesia de Laúndos

Um jovem de 25 anos morreu este sábado ao final da tarde na sequência de um despiste de mota em Laúndos, concelho da Póvoa de Varzim.

A vítima seguia como pendura, enquanto o condutor da mota, de 23 anos, sofreu ferimentos graves, segundo o Correio da Manhã.

No socorro estiveram os Bombeiros da Póvoa de Varzim e a Cruz Vermelha, apoiados pelo INEM.

A GNR registou a ocorrência.

Caças voltam a sobrevoar a região este sábado: Despedida do Presidente da República

Braga é o palco, este sábado, da cerimónia oficial de despedida das Forças Armadas ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A iniciativa decorre no centro da cidade, a partir das 12h00, reunindo cerca de 700 militares dos três ramos das Forças Armadas.

O programa inclui ainda a passagem de aviões caça F-16, que irão sobrevoar a cidade, assinalando simbolicamente a homenagem ao Chefe de Estado.

Álvaro Santos assume CCDR Norte com sentido «na coesão do território»

Álvaro Santos tomou posse, esta sexta-feira, como presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN). Cerimónia que decorreu em Évora, presidida pelo Primeiro Ministro, Luís Montenegro.

No ato, referiu que assume esta responsabilidade, «com espírito de missão e um inabalável sentido de compromisso para com a Região Norte»

Recorde-se que Álvaro Santos assume pela primeira vez este cargo, depois de vencer as eleições, em que foi seu opositor António Cunha, que se recandidatava.

Para o novo presidente desta CCDR, «servir o Norte é trabalhar diariamente pela coesão do território, pela valorização do seu talento e pela construção de um futuro mais próspero e sustentável para todos».

Na cerimónia, em que tomaram posse os presidentes de todas as CCDR, o Primeiro Ministro afirmou que estas estruturas desempenham o papel «de motores do desenvolvimento do país». Acrescentando que se «as autarquias locais, as câmaras municipais e as juntas de freguesia são a expressão da autonomia dos poderes públicos com as comunidades e os cidadãos, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional são a prossecução da relação da mesma proximidade, de atenção especial e localizada do Governo Central».

Luís Montenegro afirmou, ainda, que «é do sucesso do trabalho destes novos presidentes que depende o futuro do país».

Eletricistas da CEVE partem de Famalicão para ajudar zonas mais afetadas pelo mau tempo

A CEVE, cooperativa elétrica que desenvolve parte da sua atividade no concelho de Famalicão, está a colaborar na reposição da rede elétrica nas zonas do centro do país afetadas pelo temporal Tempestade Kristin. A iniciativa solidária foi denominada “CEVE Solidária – Kristin 2026”.

No passado domingo, partiu a primeira equipa, composta por três eletricistas, com destino a Leiria. Os trabalhadores seguiram em duas viaturas com o objetivo de apoiar os trabalhos de recuperação da rede elétrica.

Ao longo desta semana, a intervenção tem decorrido sobretudo na zona da Marinha Grande, onde os técnicos têm participado na reparação da rede de baixa tensão e na reposição de energia em várias habitações afetadas pelo mau tempo. A equipa tem sido recebida pela população com gestos de reconhecimento e agradecimento.

A cooperativa sublinha que, apesar de se tratar de um contributo modesto perante a dimensão dos estragos, esta ação representa um gesto importante de solidariedade e cooperação. A missão é motivo de orgulho para a CEVE, os seus cooperadores e trabalhadores.

Está ainda prevista a partida de mais duas equipas para reforçar o apoio no terreno nos próximos dias.

Famalicão: PCP esclarece sobre o pacote laboral e apela à participação na manifestação deste sábado

O Partido Comunista Português está a promover ações de contacto para esclarecer os trabalhadores sobre o pacote laboral que está em discussão. O partido entende que as alterações à legislação «representam um fator de preocupação para os trabalhadores, nomeadamente no que respeita à facilitação dos despedimentos, ao aumento da precariedade, à desvalorização da contratação coletiva e à limitação de direitos laborais».

Sílvio Sousa, da Concelhia do PCP, considera que «a defesa dos direitos laborais, da contratação coletiva e do emprego com direitos continua a ser uma questão central para o desenvolvimento económico e social do concelho e do País». É por esta ordem de razões que apela à participação dos trabalhadores na manifestação deste sábado, no Porto, um «importante momento de afirmação da necessidade de políticas que valorizem o trabalho e quem trabalha». Sob o mote “abaixo o pacote laboral”, a concentração está prevista para as 10h30 entre a Praça da República e a Avenida dos Aliados.

A Comissão Concelhia comunista esteve, esta quinta-feira, com os trabalhadores da Leica, que elucidaram sobre a importância da defesa de vínculos estáveis, da valorização dos salários e da garantia de melhores condições de trabalho.

O PCP considera que a realidade famalicense, «fortemente marcada pela atividade industrial e por um elevado número de trabalhadores por conta de outrem», exige uma atenção particular «à evolução da legislação laboral e às condições de trabalho», reafirmando o seu compromisso «com a defesa dos direitos dos trabalhadores e com a promoção de um modelo de desenvolvimento assente na valorização do trabalho».

Alerta para possível burla com falsos funcionários da EDP

A Junta de Freguesia de Cambeses, em Barcelos, alertou a população para a presença de um indivíduo que se apresenta como funcionário ou fiscal da EDP e aborda pessoas solicitando acesso a casas ou informações pessoais. Segundo os relatos, o suspeito alega necessidade de verificação de dados ou das instalações elétricas mas até ao momento não há confirmação da EDP sobre qualquer ação oficial que justifique estas abordagens.

A Junta recomenda não permitir a entrada de desconhecidos sem confirmação da sua legitimidade solicitar sempre identificação profissional válida não fornecer dados pessoais ou faturas e contactar a EDP apenas pelos canais oficiais em caso de dúvida. Em caso de suspeita deve informar de imediato a PSP ou GNR

Nas últimas semanas, situações semelhantes foram registadas em Cavalões e Jesufrei, freguesias vizinhas, já no concelho de Famalicão. Num dos casos, o burlão conseguiu furtar 800 euros às vítimas.

Paulo Cunha entrega lista com representatividade distrital «e próxima das realidades locais»

Paulo Cunha entregou, esta quarta-feira, as listas para a Distrital de Braga do PSD que vai a votos este sábado. O famalicense lidera um projeto do qual fazem parte representantes das várias localidades do distrito, «garantindo uma visão abrangente e próxima das realidades locais». Fazem parte da lista, por exemplo, dois presidentes de câmara recentemente eleitos – João Rodrigues, de Braga, e Ricardo Araújo, de Guimarães – integrando «uma equipa marcada pela renovação, pela diversidade e por uma forte representatividade territorial. O PSD Braga tem de estar próximo das pessoas, das autarquias e das instituições. É essa proximidade que nos dá legitimidade e força política», frisa Paulo Cunha.

Dos 13 elementos que integram a Comissão Política, oito são novos, «numa aposta firme na abertura do partido a novas energias, novas ideias e novos protagonistas da vida política distrital». Em comunicado, o famalicense, que já liderou a Câmara Municipal, garante que «a renovação» não é um slogan. «É uma escolha estratégica», para um PSD que quer a aberto à sociedade, «capaz de integrar novos protagonistas e de dar espaço a diferentes sensibilidades, mantendo sempre a nossa identidade e os nossos valores»

As listas à Comissão Política, à Mesa da Assembleia Geral e Comissão Distrital de Auditoria Financeira também assegura «uma equilibrada representação de género» e a conjugação de diferentes faixas etárias, «reunindo juventude, dinamismo e experiência política consolidada». Paulo Cunha acredita que é essa complementaridade «que nos permitirá responder com ambição e competência aos desafios do distrito».

Com esta candidatura, o famalicense reafirma o seu compromisso «com um PSD Braga mais representativo, mais inclusivo e mais forte, alicerçado na competência e numa estratégia de futuro assente na unidade e na proximidade ao território. O nosso objetivo é fortalecer o partido internamente e afirmá-lo como a principal referência política no distrito», conclui.