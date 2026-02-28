Um morto e um ferido grave em despiste de moto na freguesia de Laúndos

Álvaro Santos tomou posse, esta sexta-feira, como presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN). Cerimónia que decorreu em Évora, presidida pelo Primeiro Ministro, Luís Montenegro.

No ato, referiu que assume esta responsabilidade, «com espírito de missão e um inabalável sentido de compromisso para com a Região Norte»

Recorde-se que Álvaro Santos assume pela primeira vez este cargo, depois de vencer as eleições, em que foi seu opositor António Cunha, que se recandidatava.

Para o novo presidente desta CCDR, «servir o Norte é trabalhar diariamente pela coesão do território, pela valorização do seu talento e pela construção de um futuro mais próspero e sustentável para todos».

Na cerimónia, em que tomaram posse os presidentes de todas as CCDR, o Primeiro Ministro afirmou que estas estruturas desempenham o papel «de motores do desenvolvimento do país». Acrescentando que se «as autarquias locais, as câmaras municipais e as juntas de freguesia são a expressão da autonomia dos poderes públicos com as comunidades e os cidadãos, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional são a prossecução da relação da mesma proximidade, de atenção especial e localizada do Governo Central».

Luís Montenegro afirmou, ainda, que «é do sucesso do trabalho destes novos presidentes que depende o futuro do país».