Vila do Conde: Grupo de jovens menores de idade arrastados por onda

Um grupo de sete jovens foi, na manhã deste domingo, arrastado por uma onda, na praia da Barra da Senhora da Guia.

De acordo com o Correio da Manhã, os menores de idade estariam a praticar caiaque e pertencem ao Clube Fluvial Vilacondense. O professor daquele grupo e uma pessoa que os viu em apuros e tentou o salvamento também necessitaram de ser resgatados da água.

As vítimas, algumas das quais com sinais de hipotermia, contam com idades entre os 14 e os 16 anos.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 10h45.