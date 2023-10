Um morto em colisão entre carro e camião na A3 sentido Braga – Famalicão

Alegada tentativa de burla a comerciante no centro de Famalicão

Uma comerciante, com estabelecimento no centro da cidade, foi alvo de uma alegada tentativa de burla, na tarde desta segunda-feira. O incidente ocorreu na Rua Alves Roçadas, quando um indivíduo tentou comprar um produto de baixo valor com uma nota de 200 euros, tentando criar confusão para receber o troco.

De acordo com relato da empresária, o alegado burlão tem cerca de 40 anos e comunicava em inglês. No momento de pagar, apresentou uma nota de 200 euros, o que provocou a estranheza da comerciante dado que o valor da compra era muito mais baixo.

Entretanto, e supondo que poderia estar a ser alvo de uma tentativa de burla, a lojista disse ao suspeito que não tinha troco suficiente para lhe dar. Nesse momento, o homem informou que iria levantar dinheiro num multibanco das proximidades e que regressaria, entretanto, para efetuar a compra. O homem nunca mais apareceu, indiciando que a sua verdadeira intensão seria a burla e não a compra de produtos.

A empresária decidiu enviar um alerta para a ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão que, entretanto, difundi-lo nas redes sociais.