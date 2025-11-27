Cultura, Região

“Uma Aventura na Trofa” procura pequenos escritores

A Câmara Municipal da Trofa, em parceria com a Rede de Bibliotecas da Trofa, tem abertas candidaturas para o concurso “Uma Aventura na Trofa”. Um projeto de escrita criativa destinado aos alunos do 3.º ao 6.º ano de escolaridade dos dois Agrupamentos de Escolas do Concelho da Trofa.

As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de dezembro, data em que devem ser entregues. Sempre nas bibliotecas das escolas, ao cuidado dos professores bibliotecários. Em suporte de papel, dentro de envelope fechado, com indicação do nome da Iniciativa “Uma Aventura na Trofa” e com inscrição do pseudónimo no exterior do envelope. Juntamente com os trabalhos, no interior do envelope, é obrigatória a entrega da Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, com a indicação do pseudónimo.

Tal como em edições anteriores, haverá prémios para as 3 melhores aventuras em cada categoria/ano de escolaridade. Para além de livros, os vencedores receberão um tablet (1.º lugar), uma coluna portátil (2.º lugar) e uns auscultadores (3.º lugar).

Os alunos interessados podem encontrar as normas e a Ficha de Inscrição nos sites das bibliotecas escolares do concelho da Trofa e no site da Rede de Bibliotecas da Trofa.

 

Famalicão: Moto Clube de Nine realiza magusto este sábado

Este sábado o Moto Clube de Nine vai realizar um magusto, a partir das 15h00, na sede do clube. A entrada é livre e as castanhas assadas são oferta.

Haverá ainda porco no espeto, caldo verde, jogos tradicionais e sorteio de prémios numa tarde com animação garantida.

Famalicão: Rotary realiza mais uma edição do concerto solidário de Natal

O Rotary Club de Famalicão promove, no dia 11 de dezembro, um concerto solidário de Natal, a cargo da ArtEduca, cujas receitas revertem para causas sociais do clube.

O concerto, com coro e orquestra dos alunos da instituição, tem início às 19h30, no auditório da Cespu.

Mais uma vez, a ArtEduca colabora com o Rotary Club, numa iniciativa solidária, a que se junta a CESPU.

Os ingressos têm um custo de 7,50 euros.

Paulo Martins e Vera Esperança vencem concurso Lusófono da Trofa

O Concurso Lusófono da Trofa – Prémio Matilde Rosa Araújo 2025, integrado nas comemorações do 27.º aniversário do município, teve como vencedores Paulo Martins e Vera Esperança.

O anúncio dos vencedores foi feito no dia 23 de novembro. Paulo Martins recebeu o Prémio Matilde Rosa Araújo de Melhor Conto, pela obra “O Lobo Comilão”, e Vera Esperança com o Prémio de Melhor Ilustração, ambos no valor de 2500 euros.

O concurso, que tem o apoio Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., tem por objetivo fomentar a escrita criativa, valorizar a expressão literária, incentivar hábitos de leitura e escrita, promover os autores de língua oficial portuguesa e a ilustração na literatura infantil.

Natural de Condeixa-a-Nova, Paulo Martins é engenheiro de software e investigador na Universidade de Coimbra. Escreveu a história especialmente para a filha.

Vera Alberto Esperança tem 21 anos, estuda e vive na Holanda. Venceu com duas ilustrações do excerto da obra de Matilde Rosa Araújo “Cavalinho, Cavalinho”.

Em paralelo, o Júri decidiu atribuir duas Menções Honrosas a Ana Rita Felizardo, de Leiria, que participou com o conto “O Caranguejo que Queria Brincar” e a Sara Santos Baptista, subordinada a um excerto da obra de Matilde Rosa Araújo “O Capuchinho Cinzento”.

A edição deste ano contou com a participação de 462 contos e 35 ilustrações.

Divertimentos de Natal animam a Trofa

Trofa já está imbuída do espírito natalício. De 1 a 31 de dezembro, os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro transformam-se num verdadeiro cenário natalício, com a casa do Pai Natal, a feira do livro, pista de gelo, árvore de Natal, mini roda, carrossel francês e outros divertimentos.

A par destas atrações, estará a praça da alimentação que reunirá várias propostas de street food; serão instaladas bancas de artesanato e produtores locais.

O presépio e o comboio de Natal, que percorre o espaço com encanto, completam este conjunto de experiências que fazem da Aldeia Natal um lugar mágico.

Sérgio Araújo, presidente da Câmara Municipal da Trofa, destaca que «a Aldeia de Natal é, para nós, um momento especial de celebração e união. Queremos que cada família, cada criança e cada visitante sinta o espírito natalício num ambiente seguro, acolhedor e cheio de vida. Este evento valoriza as nossas tradições, os nossos produtores e o envolvimento de toda a comunidade trofense. Convidamos todos a viver este Natal connosco e a criar memórias que perdurem para sempre».

O mercadinho de Natal (de 1 a 24 de dezembro), às sextas-feiras e no dia 23 de dezembro funciona entre as 20h e as 24h, enquanto aos sábados abre das 15h às 24h. Aos domingos está disponível das 15h às 20h, e no dia 24 de dezembro recebe o público entre as 10h e as 18h.

O Pai Natal estará presente de 1 a 23 de dezembro, às sextas e sábados, entre as 21h e as 23h. Aos domingos, o horário é das 16h às 19h, sendo que no dia 23 de dezembro o Pai Natal volta a marcar presença das 21h às 23h.

Os equipamentos de diversão, disponíveis de 1 a 31 de dezembro, funcionam de segunda a quinta-feira em três períodos: das 09h30 às 12h, das 14h30 às 17h e das 21h às 23h. Às sextas-feiras funcionam das 09h30 às 12h, das 14h às 17h e prolongam-se das 21h às 24h. Aos sábados estão abertos das 14h às 24h, com uma pausa das 19h às 20h, enquanto aos domingos recebem visitantes entre as 10h e as 20h, interrompendo apenas das 12h às 13h. No dia 24 de dezembro funcionam das 10h às 18h e, no dia 25, das 14h às 19h.

Com o objetivo de chegar a todas as idades, a autarquia preparou ainda um programa repleto de música, performances e o habitual Pai Natal sobre Rodas, que levará o espírito natalício a todas as freguesias do concelho.

 

Trofa renova distinção de Autarquia + Familiarmente Responsável

Desde 2021 que o município da Trofa é uma Autarquia + Familiarmente Responsável, distinção atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR). A bandeira foi entregue esta quarta-feira, 19 de novembro, numa cerimónia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

A Autarquia da Trofa voltou a receber a distinção após avaliação dos seus projetos sociais, como o apoio prestado à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho e família, serviços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre, e participação social.

Recorde-se que o OAFR foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar para as famílias em geral. É o único Observatório que avalia políticas locais com esta abrangência: cobertura territorial e áreas avaliadas.

Câmara da Trofa abre inscrições para férias de crianças com necessidades específicas

camara trofa municipio

O município da Trofa abriu as inscrições para “Desafios em Férias”, projeto destinado à interrupção letiva do Natal 2025, destinado apenas a crianças com necessidades especificas do 1.º e 2.º ciclo. Trata-se de uma resposta para as famílias, proporcionando às crianças com necessidades educativas especificas iniciativas lúdicas e terapêuticas, proporcionando momentos de lazer, aprendizagem e desenvolvimento integral das suas capacidades, através da ação “Explorar para Aprender”.

Na edição deste ano, estão contempladas atividades sabores de natal, expressão plástica, musical, motora, dramática, mindfulness, hipoterapia, piscina, capoeira, pilates, judo e Kickboxing.

As atividades serão dinamizadas na Escola Professor Napoleão Sousa Marques e Aquaplace – Academia Municipal da Trofa, entre os dias 17 e 30 de dezembro, das 9h00 às 17h00.

Os interessados devem contactar a Divisão de Educação da Câmara Municipal da Trofa, através do e-mail educacao@mun-trofa.pt ou presencialmente no Fórum Trofa XXI.