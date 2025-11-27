“Uma Aventura na Trofa” procura pequenos escritores

Trofa já está imbuída do espírito natalício. De 1 a 31 de dezembro, os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro transformam-se num verdadeiro cenário natalício, com a casa do Pai Natal, a feira do livro, pista de gelo, árvore de Natal, mini roda, carrossel francês e outros divertimentos.

A par destas atrações, estará a praça da alimentação que reunirá várias propostas de street food; serão instaladas bancas de artesanato e produtores locais.

O presépio e o comboio de Natal, que percorre o espaço com encanto, completam este conjunto de experiências que fazem da Aldeia Natal um lugar mágico.

Sérgio Araújo, presidente da Câmara Municipal da Trofa, destaca que «a Aldeia de Natal é, para nós, um momento especial de celebração e união. Queremos que cada família, cada criança e cada visitante sinta o espírito natalício num ambiente seguro, acolhedor e cheio de vida. Este evento valoriza as nossas tradições, os nossos produtores e o envolvimento de toda a comunidade trofense. Convidamos todos a viver este Natal connosco e a criar memórias que perdurem para sempre».

O mercadinho de Natal (de 1 a 24 de dezembro), às sextas-feiras e no dia 23 de dezembro funciona entre as 20h e as 24h, enquanto aos sábados abre das 15h às 24h. Aos domingos está disponível das 15h às 20h, e no dia 24 de dezembro recebe o público entre as 10h e as 18h.

O Pai Natal estará presente de 1 a 23 de dezembro, às sextas e sábados, entre as 21h e as 23h. Aos domingos, o horário é das 16h às 19h, sendo que no dia 23 de dezembro o Pai Natal volta a marcar presença das 21h às 23h.

Os equipamentos de diversão, disponíveis de 1 a 31 de dezembro, funcionam de segunda a quinta-feira em três períodos: das 09h30 às 12h, das 14h30 às 17h e das 21h às 23h. Às sextas-feiras funcionam das 09h30 às 12h, das 14h às 17h e prolongam-se das 21h às 24h. Aos sábados estão abertos das 14h às 24h, com uma pausa das 19h às 20h, enquanto aos domingos recebem visitantes entre as 10h e as 20h, interrompendo apenas das 12h às 13h. No dia 24 de dezembro funcionam das 10h às 18h e, no dia 25, das 14h às 19h.

Com o objetivo de chegar a todas as idades, a autarquia preparou ainda um programa repleto de música, performances e o habitual Pai Natal sobre Rodas, que levará o espírito natalício a todas as freguesias do concelho.