“Uma Aventura na Trofa” procura pequenos escritores

A Câmara Municipal da Trofa, em parceria com a Rede de Bibliotecas da Trofa, tem abertas candidaturas para o concurso “Uma Aventura na Trofa”. Um projeto de escrita criativa destinado aos alunos do 3.º ao 6.º ano de escolaridade dos dois Agrupamentos de Escolas do Concelho da Trofa.
As candidaturas estão abertas até ao dia 16 de dezembro, data em que devem ser entregues. Sempre nas bibliotecas das escolas, ao cuidado dos professores bibliotecários. Em suporte de papel, dentro de envelope fechado, com indicação do nome da Iniciativa “Uma Aventura na Trofa” e com inscrição do pseudónimo no exterior do envelope. Juntamente com os trabalhos, no interior do envelope, é obrigatória a entrega da Ficha de Inscrição, devidamente preenchida, com a indicação do pseudónimo.
Tal como em edições anteriores, haverá prémios para as 3 melhores aventuras em cada categoria/ano de escolaridade. Para além de livros, os vencedores receberão um tablet (1.º lugar), uma coluna portátil (2.º lugar) e uns auscultadores (3.º lugar).
Os alunos interessados podem encontrar as normas e a Ficha de Inscrição nos sites das bibliotecas escolares do concelho da Trofa e no site da Rede de Bibliotecas da Trofa.