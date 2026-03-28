Uma boa notícia: Buzinou-se por um bom motivo em Famalicão

Famalicão foi palco de um momento pouco habitual, mas carregado de emoção e significado. Ao longo de várias ruas da cidade, o som de buzinas fez-se ouvir, não por impaciência no trânsito, mas por uma causa que tocou quem assistiu.

Um automóvel percorreu a cidade com uma faixa: “Fiz a minha última radioterapia, buzinem”. O convite não passou despercebido e rapidamente vários condutores responderam, transformando o habitual ruído urbano numa verdadeira manifestação de apoio e celebração.

O carro seguia acompanhado por outros veículos, decorados com balões, criando uma pequena caravana festiva que chamou a atenção de quem passava.

Mesmo sem se conhecer a protagonista desta história, fica o desejo sincero de que esta conquista marque o início de uma nova etapa, mais leve e feliz. Que daqui em diante tudo corra pelo melhor, e que nunca faltem motivos para voltar a ouvir buzinas, mas sempre por boas razões.