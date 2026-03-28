Concelho, Sociedade

Uma boa notícia: Buzinou-se por um bom motivo em Famalicão

Famalicão foi palco de um momento pouco habitual, mas carregado de emoção e significado. Ao longo de várias ruas da cidade, o som de buzinas fez-se ouvir, não por impaciência no trânsito, mas por uma causa que tocou quem assistiu.

Um automóvel percorreu a cidade com uma faixa: “Fiz a minha última radioterapia, buzinem”. O convite não passou despercebido e rapidamente vários condutores responderam, transformando o habitual ruído urbano numa verdadeira manifestação de apoio e celebração.

O carro seguia acompanhado por outros veículos, decorados com balões, criando uma pequena caravana festiva que chamou a atenção de quem passava.

Mesmo sem se conhecer a protagonista desta história, fica o desejo sincero de que esta conquista marque o início de uma nova etapa, mais leve e feliz. Que daqui em diante tudo corra pelo melhor, e que nunca faltem motivos para voltar a ouvir buzinas, mas sempre por boas razões.

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Famalicão: Feira do Livro Usado com homenagem a António Lobo Antunes

A Junta de Freguesia de Ribeirão organiza, na tarde deste sábado, uma Feira do Livro Usado. Trata-se de mais uma iniciativa da autarquia ribeirense para promover o livro e a leitura.

Durante a feira, que decorre em frente à Junta de Freguesia, será prestada uma homenagem a António Lobo Antunes, com leitura de poemas e textos do autor.
«Se gosta de livros, esta é a oportunidade perfeita para descobrir novas histórias, revisitar clássicos e partilhar o gosto pela leitura», desafia a Junta de Freguesia.

Famalicão: Via-Sacra em S. Miguel-o-Anjo (Calendário) realiza-se este domingo

Os grupos e movimentos paroquiais de Calendário vão encenar, ao vivo, a Via-Sacra, com Carlo Acutis, na escadaria da igreja de São Miguel-o-Anjo. O evento, de entrada gratuita, decorrerá às 21 horas deste domingo.

Carlo Acutis foi um jovem católico, italiano, que nasceu a 3 de maio de 1991 e faleceu por leucemia, a 12 de outubro de 2006, em Monza, com 15 anos. A sua canonização foi a 7 de setembro de 2025, na Praça de São Pedro – Vaticano, pelo Papa Leão XIV.

Famalicão: Carrinha furtada é recuperada em 24 horas pela GNR

A GNR recuperou, em menos de 24 horas, uma carrinha que tinha sido furtada em Joane, no concelho de Vila Nova de Famalicão. A ação resultou na detenção de um homem de 32 anos e de uma mulher de 37 anos.

A operação foi realizada no dia 26 de março pelo Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Lordelo, na localidade de Serzedelo, concelho de Guimarães. Durante uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda intercetaram os suspeitos na posse da viatura, que tinha sido furtada no dia anterior.

No decorrer das diligências policiais, os militares conseguiram ainda localizar e recuperar diverso material que se encontrava no interior da carrinha no momento do furto e que já tinha sido deslocado para outro local.

A viatura e o material recuperado foram devolvidos ao legítimo proprietário. Um dos detidos, com antecedentes criminais por furtos e tráfico de estupefacientes, foi presente ao Tribunal Judicial de Famalicão.

Famalicão: Vereador da Educação visita Forave, uma escola de vanguarda na formação para a indústria 5.0 e IA

O vereador da Educação do Município de Famalicão, Pedro Oliveira, visitou recentemente a Forave–Escola Profissional Tecnológica do Vale do Ave. Uma iniciativa para aprofundar o conhecimento sobre o projeto educativo da instituição e o seu impacto na comunidade.

O autarca reconhece a relevância da Forave no ecossistema educativo e empresarial, que faz dela um parceiro estratégico na qualificação de pessoas e na construção de um futuro mais tecnológico, sustentável e competitivo.

A aposta da Forave incide em domínios fundamentais como automação, robótica, metalomecânica, programação, mecatrónica, polímeros e gestão, posicionando a instituição como um agente ativo na transição para a Indústria 5.0 — um paradigma que alia tecnologia avançada, inteligência artificial e valorização do talento humano.

Durante a visita, foi conhecer as condições técnicas e pedagógicas que suportam a formação ministrada, recentemente reforçadas com os Centros Tecnológicos Especializados (CTE) Industrial e Informático. Estas infraestruturas integram valências tecnológicas de última geração, nomeadamente laboratórios equipados com sistemas avançados de automação e robótica colaborativa, células industriais simuladas, equipamentos de fabrico assistido por computador (CAD/CAM), impressão 3D e tecnologias de prototipagem rápida, bem como plataformas de desenvolvimento de software, cibersegurança, inteligência artificial e análise de dados.

Os CTE dispõem ainda de ambientes imersivos e sistemas de simulação digital que permitem replicar contextos industriais reais, potenciando uma aprendizagem prática e altamente diferenciadora. Esta aposta em tecnologia de ponta gerou um forte impacto positivo, elevando as expectativas de Pedro Oliveira quanto à capacidade da FORAVE para qualificar recursos humanos nas áreas mais exigentes da indústria contemporânea.

Famalicão: Junta de Vermoim mima crianças antes da pausa para a Páscoa

Na véspera da pausa letiva da Páscoa, as crianças das escolas de Vermoim, professores e assistentes operacionais receberam da Junta de Freguesia “coelhinhos” de Páscoa.

Além do presidente da Junta, Bruno Cunha, participaram neste momento de confraternização o diretor do Agrupamento de Escolas pe. Benjamim Salgado, José Moreira, e a professora Silvina Rodrigues.

A Junta diz que o objetivo foi levar um sorriso a todos aqueles que diariamente contribuem para o crescimento, educação e bem-estar das crianças.

«A alegria e o entusiasmo vividos neste momento mostram que são estes pequenos gestos que tornam a nossa comunidade ainda mais unida e especial», refere a Junta.

Banda de Famalicão convida Orfeão (com 110 elementos) para o concerto de Páscoa

A Igreja Matriz Nova recebe, na noite deste sábado, o Concerto de Páscoa, pela Banda de Famalicão. O espetáculo, integrado na programação da Semana Santa, está marcado para as 21h30.

Este ano, é convidado o Orfeão Famalicense que, por estar a comemorar os 110 anos de vida, estará presente com 110 elementos, entre orfeonistas e amigos, atuando em simultâneo com a banda.

A entrada é livre.

 