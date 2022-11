Uma horta pode economizar dinheiro?

Esperio: Mercados mergulham no Wishful Thinking com incrível ação de preço no dólar

O índice do dólar dos EUA caiu quase 4% desde a surpresa negativa na inflação ao consumidor dos EUA. O índice da moeda americana estava a testar terreno instável abaixo de 106 pontos apenas alguns dias depois do dólar ter deixado a sua área de consolidação lateral de um mês acima do importante nível psicológico de 110. EUR/USD chegou muito perto da borda de 1,05 pela primeira vez desde junho , embora a moeda única parecesse afundar-se irremediavelmente abaixo da paridade no início de novembro. Mesmo a prolongada fraqueza do iene, que não foi recentemente salva por intensas intervenções do Banco do Japão, foi apenas moderadamente elevada, já que nenhuma ordem de compra maciça em USD/JPY foi vista abaixo de 140.

A cesta de outras moedas de reserva, incluindo a libra esterlina, que sofreu recentemente devido a uma crise do gabinete, bem como o franco suíço, o australiano, o loonie e o kiwi, ainda está a tentar subir ainda mais com esperanças crescentes de que o Federal O Reserve (Fed) pode desacelerar parcialmente o ritmo acelerado das suas altas de juros depois de ver alguma melhora na frente inflacionária. Na verdade, esse incrível movimento de preços no mercado de câmbio refletiu o quarto maior declínio semanal no último semi-centenário desde que as taxas de câmbio flutuantes foram introduzidas após o fim do sistema de Bretton Woods.

A propósito, os futuros de ouro estão a ser negociados cerca de 10% mais altos, a quase US$ 1.780 por onça, em comparação com as baixas anuais de preços de cerca de US$ 1.615 neste outono. Isso pode apontar para uma forte competição entre ativos de refúgio devido aos rendimentos mais baixos dos títulos do Tesouro dos EUA do que à fé firme dos investidores de que a inflação será tomada nos próximos meses. Dados recentes revelaram um sólido crescimento industrial inesperado de 4,9% na zona do euro para setembro, que ignora as altas pressões de custo, também ajudou no tom. O segundo mês consecutivo de números negativos de emprego no Reino Unido não estragou o sentimento geral, mesmo para a libra esterlina e, como resultado, o GBP/USD continuou a subir de 1,1850 para 1,1900, mantendo todas as suas cartas perto de seu coração após o liberar.

Enquanto isso, uma teoria de que os aumentos das taxas do Fed podem atingir o pico pode causar uma situação que pode ser insustentável. Lael Brainard, vice-presidente do Fed, comentou recentemente que as taxas de juros precisam continuar a subir para combater a inflação, embora isso possa acontecer num ritmo mais lento em algum momento. “Acho que provavelmente será apropriado em breve avançar para um ritmo mais lento de aumentos, mas acho que o que é realmente importante enfatizar é que temos trabalho adicional a fazer”, disse Brainard.

Essas observações contribuíram para as palavras recentes do governador do Fed, Christopher Waller, quando ele insistiu que o aperto da política monetária “não terminará na próxima reunião ou duas”. A única diferença é que Waller foi mais hawkish quando chamou os mercados para prestarem muito mais atenção ao “ponto final” do atual ciclo de aumentos de taxas, e não a fixar cada decisão de taxa particular nesta ou naquela reunião. Ele também disse que o “ponto final” provavelmente ainda está “muito distante”, o que pode ser um sinal de que o mercado pode interpretar mal a posição real do Fed e se entregar a uma típica explosão de pensamento positivo.

Os analistas da Esperio acreditam que uma reversão do sentimento do mercado com um retorno ao pânico na compra de títulos dos EUA pode estar chegando. Um prazo para este cenário pode ser definido em 14 de dezembro, quando será divulgada a próxima decisão de taxa de juros com uma projeção oficial da trajetória da taxa.

Alex Boltyan, senior analyst of Esperio company