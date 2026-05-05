UMinho abre candidaturas ao Verão no Campus para estudantes do 9.º ao 12.º ano

A Universidade do Minho abriu, esta segunda-feira, as candidaturas para o Verão no Campus, um programa de atividades científicas e culturais destinado a estudantes do 9.º ao 12.º anos de escolaridade. A iniciativa permite dar a conhecer a oferta formativa desta academia e estimular o acesso dos mais jovens ao ensino superior.

A décima oitava edição da iniciativa decorre de 20 a 24 de julho, nos vários polos da UMinho e no centro das cidades de Braga e Guimarães. Há 21 atividades propostas, que somam mais de 350 vagas.

Ao longo dessa semana, vão ser acompanhados por professores, investigadores e alunos da UMinho, que assumem o papel de mentores e embaixadores da iniciativa. A equipa de estudantes-monitores está ligada ao projeto sou.UMinho 5.0, que visa a plena integração dos estudantes do 1.º ano na universidade e no seu modelo educativo. Os participantes do Verão no Campus têm a garantia deste acompanhamento especial, o que lhes permite descobrir particularidades das diferentes áreas científicas, percorrer as duas cidades e conviver com colegas de várias regiões do país e também do estrangeiro, enquanto aprendem num ambiente alegre e descontraído.

As candidaturas podem ser feitas até ao dia 11 de maio, às 23h59. O programa geral e outros detalhes estão disponíveis em www.uminho.pt .