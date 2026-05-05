Educação, Região

UMinho abre candidaturas ao Verão no Campus para estudantes do 9.º ao 12.º ano

A Universidade do Minho abriu, esta segunda-feira, as candidaturas para o Verão no Campus, um programa de atividades científicas e culturais destinado a estudantes do 9.º ao 12.º anos de escolaridade. A iniciativa permite dar a conhecer a oferta formativa desta academia e estimular o acesso dos mais jovens ao ensino superior.

A décima oitava edição da iniciativa decorre de 20 a 24 de julho, nos vários polos da UMinho e no centro das cidades de Braga e Guimarães. Há 21 atividades propostas, que somam mais de 350 vagas.

Ao longo dessa semana, vão ser acompanhados por professores, investigadores e alunos da UMinho, que assumem o papel de mentores e embaixadores da iniciativa. A equipa de estudantes-monitores está ligada ao projeto sou.UMinho 5.0, que visa a plena integração dos estudantes do 1.º ano na universidade e no seu modelo educativo. Os participantes do Verão no Campus têm a garantia deste acompanhamento especial, o que lhes permite descobrir particularidades das diferentes áreas científicas, percorrer as duas cidades e conviver com colegas de várias regiões do país e também do estrangeiro, enquanto aprendem num ambiente alegre e descontraído.

As candidaturas podem ser feitas até ao dia 11 de maio, às 23h59. O programa geral e outros detalhes estão disponíveis em www.uminho.pt .

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Famalicão: Abertas inscrições para a Universidade de Verão

Abriram, esta segunda-feira, em www.famalicao.pt/universidade-de-verao-2026, as inscrições para mais uma edição da Universidade de Verão promovida pela Câmara Municipal. A participação tem um valor de 30 euros e inclui seguro, refeições, atividades, kit do participante e transporte de autocarro para as instituições. Pode inscrever-se entre os dias 4 de maio e 5 de junho

A Universidade de Verão, que terá lugar entre os dias 6 e 10 de julho, visa proporcionar a alunos do concelho que frequentam o Ensino Secundário a oportunidade de refletirem sobre o futuro do seu percurso formativo, após concluírem o secundário, através do contacto com laboratórios, oficinas tecnológicas, centros de investigação, estudantes, professores e investigadores de diferentes instituições, como de investigação, ensino pós-secundário e superior do concelho: IPCA, CIOR, CENFIM, FORAVE, CITEVE, Universidade Lusíada e CESPU.

Com jogos, atividades lúdicas, workshops, ateliers e ações de teamwork, pretende-se que os estudantes participem em diferentes atividades, partilhem dinâmicas e experienciem o ritmo e o espírito da vida académica.

Famalicão: AE D. Sancho I distinguido com louvor pela Agência Nacional Erasmus+ da Roménia

O Agrupamento de Escolas D. Sancho I assinalou mais uma etapa do projeto ECOL que teve início em 2004 e deve estar concluído em setembro deste ano.

O terceiro encontro transnacional dedicado à gestão do projeto teve lugar nos dias 23 e 24 de abril e serviu para avaliar o grau de concretização das metas estabelecidas. Neste seguimento, o Agrupamento de Escolas foi distinguido com um louvor pela Agência Nacional Erasmus+ da Roménia pela qualidade do percurso realizado até ao momento.

O projeto conta com a colaboração de duas universidades da Turquia, bem como de instituições de ensino da Roménia, Croácia, Itália e Portugal, reforçando a dimensão internacional e o espírito de cooperação europeia.

Destaque ainda para a apresentação do livro digital “Interactive Guide Book for Teachers”, que reúne propostas pedagógicas inovadoras para a sala de aula.

Para além das atividades académicas e dos workshops, houve ainda tempo para a partilha cultural, com a divulgação da gastronomia local, da cidade e de algumas das mais emblemáticas localidades do norte de Portugal.

Famalicão: Alunos do AE D. Sancho I vencem 2ª edição da “Festa da Leitura do Ave – Convence-me”

A 2ª edição da prova “Festa da Leitura do Ave – Convence-me” decorreu em Vizela e reuniu várias escolas num dia dedicado à leitura, criatividade e capacidade de argumentação em torno de obras literárias.

A equipa do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas D. Sancho I conquistou o primeiro prémio com uma apresentação cativante e no Ensino Secundário, a escola arrecadou o segundo prémio fruto da qualidade e maturidade nas suas intervenções.

Em comunicado, o Agrupamento de Escolas afirma o compromisso de continuar “a incentivar o gosto pela leitura e a participação em iniciativas que valorizem o conhecimento, a criatividade e a partilha”.

Pai realiza o parto da pequena Emília que decidiu nascer à porta de casa

A manhã desta segunda-feira fica, em S. Martinho de Bougado, na Trofa, fica marcada por um parto ocorrido à porta de casa.

A situação aconteceu cerca das 06h00, quando o casal se preparava para deslocar ao hospital de Famalicão, onde estaria previsto nascer a pequena Emília.

De uma forma inesperada, a mãe entrou em trabalho de parto e coube ao companheiro ajudá-la, à porta de casa.

Foram acionados os B.V. da Trofa e a SIV de Santo Tirso que acompanharam os primeiros instantes de vida de Emília, asseguraram que se encontrava estável e garantiram o transporte até à maternidade do Hospital de Famalicão.

Ficou em liberdade grupo filmado a agredir funcionários de restaurante em Santo Tirso

Quatro homens acusados de terem agredido violentamente dois funcionários de um restaurante em Santo Tirso, em março, foram presentes a juiz cerca de um mês após os factos.

Após a audição, o tribunal decidiu mantê-los em liberdade, ainda que sujeitos a restrições. Os suspeitos estão proibidos de se aproximar ou frequentar o restaurante em causa e têm de se apresentar às autoridades três vezes por semana.

As agressões ocorreram num estabelecimento da cidade e envolveram dois trabalhadores, num caso que segue agora em investigação pelo Ministério Público.

GNR descobre 600 mil euros em tabaco ilegal

A GNR deteve três homens, com idades entre os 19 e os 54 anos, numa operação realizada em Guimarães, que resultou na apreensão de cerca de dois milhões de cigarros sem estampilha fiscal obrigatória e sem documentação que comprovasse a sua origem legal.

De acordo com a autoridade, os suspeitos estão indiciados pelo crime de introdução fraudulenta no consumo, tendo a ação ocorrido na passada quarta-feira.

O valor comercial da mercadoria apreendida ultrapassa os 622 mil euros, sendo que a sua colocação no mercado poderia representar um prejuízo de cerca de 449 mil euros para o Estado, em sede de Imposto Especial de Consumo (IEC).

 

Além do tabaco, os militares da GNR apreenderam ainda o veículo utilizado no transporte da carga ilícita e três telemóveis.