Universidade do Minho está (novamente) entre as 500 melhores universidades do mundo

A Universidade do Minho (UMinho) está entre as 500 melhores universidades do mundo, de acordo com o Academic Ranking of World Universities 2023 (ARWU), do Ranking de Shangai. Esta é a oitava presença consecutiva da UMinho entre as 500 melhores instituições de ensino superior do mundo.

O Ranking de Shanghai é o mais antigo e um dos mais prestigiados rankings internacionais de universidades. Ele utiliza um conjunto de seis indicadores independentes para avaliar mais de 2.500 universidades nas suas dimensões de ensino e investigação.

