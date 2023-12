Urgência de Famalicão: Cirurgia Geral e Medicina Interna indisponíveis este domingo

Apesar da derrota na penúltima jornada da primeira fase da segunda divisão de futsal, o Cabeçudense/Famalicão garantiu um lugar na luta pela subida à primeira divisão.

Ao final da tarde deste sábado, o conjunto de Ricardo Costa surpreendeu ao perder em casa, por 2-3, com os Amigos de Cerva, deixando para a última jornada, em Vila do Conde, a decisão de entrar, ou não, no play off de subida. Porém, o Rio Ave, que jogou mais tarde, também surpreendeu ao perder em Paços de Ferreira, por 4-3.

Perante os resultados da penúltima jornada da série A, o Famalicão consolida o terceiro posto, com 21 pontos, atrás do Nun’ Álvares, com 24, e do líder Dínamo Sanjoanense, com 25 pontos.

Na última jornada, o Cabeçudense/Famalicão joga em casa do Rio Ave.

As quatro primeiras equipas da cada série, A e B, vão lutar pelo título e pela subida à principal divisão nacional de futsal.