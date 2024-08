Urgência do Hospital de Santo Tirso fecha esta noite e doentes levados para Famalicão

Na sequência do inesperado falecimento de José Carlos da Silva Abreu, ocorrido esta segunda-feira, após um acidente de trabalho, na freguesia de Pousada de Saramagos, Famalicão, a Associação Bilhar de Famalicão expressou publicamente as condolências através de uma nota nas redes sociais.

Conhecido como “Ni”, José Abreu, natural de Guimarães, era um atleta dedicado, cuja paixão pelo bilhar era notória. A Associação Bilhar de Famalicão relembrou o seu talento, compromisso e a influência positiva que exerceu nas equipas que representou ao longo dos anos.

“É com imenso pesar que a Associação Bilhar Famalicão comunica o falecimento do nosso querido amigo José Carlos Silva Abreu. O Ni, como todos lhe chamávamos, foi um atleta dedicado e apaixonado pelo bilhar. Neste momento de profunda dor e tristeza, solidarizamo-nos com a família, amigos e com todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer,” escreveu a associação.

A Federação Portuguesa de Bilhar também se manifestou neste momento de consternação.