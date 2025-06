Utiliza caixas de multibanco? Elas começam a mudar a partir de sábado

Verão começou este sábado com o dia mais longo do ano

O verão começou oficialmente este sábado e com ele o dia mais longo do ano no hemisfério norte, após o solstício de verão que aconteceu esta madrugada às 02h42.

Esta manhã o sol nasceu por volta das 06:10 e vai pôr-se cerca das 21:06, com o dia a durar 14 horas 55 minutos e 47 segundos, sendo assim o mais longo do ano. Até ao final do mês o dia começa a reduzir gradualmente, sendo a 30 de junho, 5 minutos mais curto.

Os dias vão-se tornando cada vez menores até à chegada ao outono, a 22 de setembro.

Este ano o verão chegou tímido, com temperaturas abaixo dos 30ºC em Famalicão. Máximas de 26ºC previstas para este sábado, 27ºC para domingo e com as temperaturas mínimas a rondar os 14ºC.