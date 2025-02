Utilizadores da Biblioteca Municipal da Trofa passam a ter acesso a plataforma nacional de empréstimo de livros digitais

A Câmara Municipal da Trofa está a organizar o Festival de Teatro de 22 a 29 de março, no Salão Paroquial de Alvarelhos e Muro, com entrada gratuita.

Destinado a todas as faixas etárias, o Festival de Teatro da Trofa conta com a participação da companhia de teatro local, TEAM – Teatro Experimental Amador do Muro, Alva – Escola de Artes de Palco e com a participação da Companhia de Teatro Protagoniza Magia.

No sábado, 22 de março, o Salão Paroquial do Muro recebe o musical “Mamma Mia” da autoria da escola de dança, Alva – Escola de Artes de Palco, pelas 21h30. A história de um casamento, três convidados muito especiais e um segredo bem guardado! Será que a boda vai ser arruinada, ou abençoada? Muitas peripécias e diversão, acompanhadas da música dos ABBA! Mamma Mia!

Também no Salão Paroquial do Muro, sobe ao palco a comedia do TEAM – Teatro Experimental Amador do Muro, “Barbearia Fina”, no dia 29 de março, a partir das 21h30. Barbearia Fina, uma comédia que conta o dia de um barbeiro de renome e talento que, simplesmente, não possui. A sua clientela é diversificada…

Direcionado para as escolas do 1º Ciclo do Concelho da Trofa, a Protagoniza Magia apresenta o musical “O Monstro das Emoções”, uma viagem divertida, didática e interativa, que de forma simples e pautada por muitas canções, leva a visitar diferentes cores, emoções e contextos dos mais pequenos. Serão trinta minutos de música e muitas emoções, nos dias 26 e 27 de março, no Salão Paroquial de Alvarelhos.

Embora as entradas sejam gratuitas é necessário levantar o bilhete na Casa da Cultura da Trofa, no Polo do Coronado ou junto dos grupos de teatro do concelho, a partir do dia 10 de março.

22 de março |21h30

Musical “Mamma Mia”

Salão Paroquial do Muro

Alva – Escola de Artes de Palco

Público Alvo: Geral

26 e 27 de março

O Monstro das Emoções

Salão Paroquial de Alvarelhos

Público alvo : Escolas

29 de março |21h30

Musical “Barbearia Fina”

Salão Paroquial do Muro

TEAM- Teatro Experimental Amador do Muro

Público Alvo: Geral