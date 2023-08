“Vai à Vila em Festa” com concerto da banda Quatroclaves

O centro urbano de Famalicão vai receber mais um concerto inserido na iniciativa municipal “Vai à Vila em Festa”. A banda famalicense Quatroclaves sobe ao palco no próximo dia 27 de agosto, pelas 16h00, para protagonizar um concerto na Praça D. Maria II com entrada livre.

Quatroclaves é um projeto musical famalicense fundado em 2009 e constituído por Joana Lopes (voz), Rui Sengo (guitarra, teclado e coros), Tiago Mendes (bateria), Pedro Maceiras (guitarra, bandolim e coros) e Pedro Semina (baixo).

De cariz acústico e em língua portuguesa, a banda interpreta grandes temas portugueses de artistas como Simone de Oliveira, Mariza, Deolinda, entre outros.

De referir que nos dias 20 e 27 de agosto, o grupo “Moov Animações” também vai alegrar as principais artérias do centro da cidade das 10h00 às 13h00 e das 17h30 às 19h00, com animação itinerante dirigida a miúdos e graúdos.

Recorde-se que nos últimos meses o centro da cidade tem sido palco de animação regular promovida pela autarquia famalicense sob a chancela do “Vai à Vila!”, uma iniciativa que tem preenchido os fins de semana com uma programação cultural e lúdica no novo centro urbano de Famalicão.