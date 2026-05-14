“Vai à Vila!” reúne famílias, saúde e produtos regionais no centro de Famalicão

Durante o mês de maio, a Praça D. Maria II, em Vila Nova de Famalicão, volta a receber os mercados urbanos “Vai à Vila!”, com uma programação diversificada dedicada à cultura, saúde e promoção dos produtos locais.

A iniciativa arranca já nos dias 16 e 17 de maio com o Mercado das Famílias Interculturais, um espaço de partilha de tradições, costumes e culturas das famílias imigrantes residentes no concelho. O programa inclui animação musical, atividades desportivas e atuações de vários grupos ao longo do fim de semana.

Entre os dias 18 e 20 de maio, realiza-se o Mercado da Saúde, promovido em parceria com a Escola Profissional CIOR. O evento contará com rastreios gratuitos, atividades físicas e sessões de sensibilização para a importância da saúde e do bem-estar.

Já no fim de semana de 22, 23 e 24 de maio, o “Vai à Vila!” recebe o Mercado Produto que é Nosso, dedicado à divulgação e valorização dos produtos regionais, reunindo produtores de vinho, mel, padaria, doçaria e enchidos.