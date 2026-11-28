Até este domingo, os voluntários do Banco Alimentar Contra a Fome estão à porta de cerca de 2.100 supermercados de todo o país para recolher alimentos.

A campanha decorre este sábado e domingo, 28 e 29 de novembro. Os produtos que mais fazem falta são os que duram mais tempo: leite, arroz, massa, azeite, óleo, conservas e cereais.

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Segundo Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, há neste momento 345 mil pessoas apoiadas, todas com carências alimentares comprovadas.

Para onde vão os alimentos

O que for recolhido segue para cerca de 2.400 instituições. Estas instituições distribuem os alimentos de várias maneiras: refeições cozinhadas, comida servida em lares, creches, jardins de infância e centros de convívio, cabazes entregues a famílias e apoio a pessoas sem-abrigo.

Para ajudar, basta comprar um ou mais destes produtos durante as compras e entregá-los aos voluntários à saída da loja.

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