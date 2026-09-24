É impossível imaginar as viagens modernas sem acesso constante à Internet. O cartão no smartphone, o tradutor online, a chamada para um táxi e a comunicação com os entes queridos exigem uma ligação estável. No entanto, o regresso a casa após as férias é frequentemente prejudicado por contas de telemóvel exorbitantes da operadora local. O roaming internacional continua a ser um dos segmentos mais caros dos serviços de telecomunicações, a menos que se prepare para a viagem com antecedência.

Pode procurar Wi-Fi gratuito em hotéis, comprar cartões SIM físicos de operadoras locais ou utilizar tecnologia digital. A solução mais prática é um cartão virtual, e um serviço de eSIM fiável permite-lhe ligar-se às redes locais assim que chegar. Para obter acesso estável à Internet sem custos excessivos, os viajantes optam frequentemente pelo serviço Yesim.app, que oferece planos de dados vantajosos em mais de 200 países em todo o mundo. A plataforma também disponibiliza funcionalidades adicionais, incluindo uma VPN (somente iOS) integrada gratuita para uma navegação segura e a

Por que razão o roaming clássico é tão caro?

O elevado custo do roaming deve-se a acordos entre operadoras. Quando ativa a transferência de dados no estrangeiro, o seu operador nacional aluga infraestruturas a uma empresa estrangeira. Como resultado, cada megabyte utilizado é cobrado a uma tarifa substancialmente mais elevada do que o plano de dados doméstico padrão.

O tráfego esgota-se especialmente rapidamente em processos em segundo plano. Atualizações de aplicações, sincronização de fotografias com o armazenamento na nuvem e envios automáticos de mensagens para aplicações de mensagens instantâneas podem esgotar o saldo em minutos. Se tiver o seu cartão SIM habitual de roaming de dados instalado, os custos podem ser uma surpresa desagradável quando regressar a casa.

Para o ajudar a controlar os seus custos de comunicação, os especialistas recomendam os seguintes passos simples:

Desative as atualizações automáticas de software nas definições do dispositivo.

Descarregue antecipadamente mapas offline da cidade.

Desative a transmissão de dados em segundo plano para programas não essenciais.

Utilize planos de dados especiais para viagens.

A aplicação destas regras ajuda a reduzir significativamente o consumo de tráfego. No entanto, a forma mais eficaz de se proteger contra faturas inesperadas continua a ser o abandono total do roaming do cartão SIM do seu país, em favor de alternativas digitais modernas.

As vantagens do eSIM nas viagens

A tecnologia inovadora dos módulos de comunicação integrados revolucionou a utilização da Internet móvel em viagem. O cartão SIM digital de alta qualidade é um microchip integrado na placa do smartphone durante a produção. Já não precisa de procurar um clipe de papel, retirar o seu cartão habitual ou ficar em filas no aeroporto para obter um cartão de plástico local.

Pode criar e configurar um perfil através do eSIM antes de sair de casa. O processo de compra e ativação demora apenas alguns minutos. Basta selecionar o país pretendido, pagar por um pacote de gigabytes e descarregar o perfil através da aplicação oficial.

A tecnologia é suportada pela maioria dos dispositivos modernos, incluindo os modelos topo de gama do iOS e do Android. Qualquer utilizador de iPhone pode descarregar um perfil a partir da App Store e os utilizadores de Android podem descarregar um perfil a partir do Google Play Market. É a instalação mais fácil e pode ser concluída com a leitura de um código QR ou através de um clique enquanto utiliza a aplicação. Guarda o seu número principal para receber SMS e chamadas importantes e utiliza um perfil virtual para iniciar sessão.

Sabe como escolher um plano de dados específico para cada país?

Dependendo da duração da sua viagem e das suas necessidades, terá de selecionar o pacote de dados correto. Se for passar um fim de semana curto, uma pequena quantidade de gigabytes será suficiente, mas se for para qualquer lugar para férias longas ou trabalho remoto, é melhor optar pelas ofertas ilimitadas. Pode controlar os custos da sua viagem com a ajuda do prático cartão SIM de viagem, sem quaisquer custos adicionais. O primeiro ponto a ter em conta é que a escolha de um eSIM para turistas na Tailândia ao viajar para países asiáticos populares pode ser vantajosa, uma vez que poderá manter-se ligado a altas velocidades logo após aterrar em Banguecoque ou Phuket.

Antes de adquirir qualquer pacote, deve verificar o seu consumo de Internet diário:

A navegação e as aplicações de mensagens instantâneas requerem cerca de 300 a 500 MB por dia.

A utilização ativa das redes sociais aumenta o consumo para 1,5 a 2 GB.

Ver vídeos em streaming de alta resolução consome até 3 GB por hora.

Obterá total liberdade de movimento e independência em relação às redes abertas, que muitas vezes representam uma ameaça à segurança dos dados pessoais.

Dicas práticas para poupar tráfego no estrangeiro

Mesmo ao adquirir um pacote de dados de baixo custo, é útil manter uma poupança razoável. Utilize o modo de poupança de dados nas definições do seu smartphone para limitar a atividade de rede das aplicações. O prático cartão SIM digital proporciona acesso rápido à rede e, para chamadas e ligações de vídeo, é melhor utilizar aplicações de mensagens instantâneas populares.

Configure o seu dispositivo para ser desbloqueado antes da viagem, se necessário, para um operador de comunicações específico. Instale a aplicação do serviço que pretende, registe-se e anote as instruções de configuração. Isto garantirá que terá acesso à rede assim que desativar o modo de voo no destino.

Considerações finais

Viajar para o estrangeiro não tem de ser uma experiência dispendiosa, pois existem formas de contornar as elevadas tarifas de comunicações móveis. Ao utilizar o moderno eSIM, pode não só poupar dinheiro, como também desfrutar de um elevado nível de conforto e segurança. Saiba o que vai fazer, certifique-se de que conhece os prestadores de serviços de confiança e divirta-se sem pagar mais do que o necessário.

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