Vandalismo atinge novamente o Núcleo do Sporting de Famalicão

A sede do Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Vila Nova de Famalicão foi alvo de vandalismo na noite de ontem, enquanto decorria o jogo de futsal entre o Famalicão e o Sporting CP, no Pavilhão Municipal.

Segundo a nota divulgada pelo próprio Núcleo nas redes sociais, o espaço foi “novamente visitado pelos amigos do alheio”, num ato que se soma a outros episódios semelhantes. A ocorrência já foi comunicada às autoridades, que estão a investigar o caso.

A direção lamenta a situação e sublinha que estes comportamentos “prejudicam o trabalho e dedicação” de todos os que integram o Núcleo. Apesar disso, garantem que irão “continuar firmes e unidos”.