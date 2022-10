Vandalismo: Destruíram mesas recentemente colocadas no Parque do Quinteiro em Oliveira S.Mateus

Insólito: Condutores abasteceram carros com água a pensarem que era gasolina aditivada

Em Lagos, no sul do país, várias pessoas abasteceram os veículos com água a pensarem que estavam a colocar gasolina aditivada.

Segundo avança a TVI, o insólito aconteceu na última quarta-feira e, muito rapidamente, os condutores lesados procuraram explicações para os carros terem avariado instantes depois da ida ao posto de combustível.

À estação de televisão, a GALP, proprietária do posto onde se verificou a situação, confirmou que o combustível estava contaminado com água e está, por isso, a receber as queixas para dar o respetivo tratamento.