VAR anula golo e Famalicão empata com Rio Ave

O Famalicão empatou este domingo em casa frente ao Rio Ave, 0-0, em jogo da 7.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A equipa da casa dominou grande parte do encontro e criou várias ocasiões claras para marcar. Sorriso, Gil Dias, Tom van de Looi e Gustavo Sá estiveram muito perto do golo, com este último a acertar no poste já na segunda parte.

Aos 89 minutos, Umar Abubakar chegou a festejar o golo que parecia dar a vitória ao Famalicão, mas o lance foi anulado pelo VAR, mantendo-se o nulo no marcador.