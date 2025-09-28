Concelho, Desporto, FC Famalicão

VAR anula golo e Famalicão empata com Rio Ave

O Famalicão empatou este domingo em casa frente ao Rio Ave, 0-0, em jogo da 7.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A equipa da casa dominou grande parte do encontro e criou várias ocasiões claras para marcar. Sorriso, Gil Dias, Tom van de Looi e Gustavo Sá estiveram muito perto do golo, com este último a acertar no poste já na segunda parte.

Aos 89 minutos, Umar Abubakar chegou a festejar o golo que parecia dar a vitória ao Famalicão, mas o lance foi anulado pelo VAR, mantendo-se o nulo no marcador.

Famalicão: Quatro pessoas atropeladas na Avenida do Brasil

Quatro pessoas foram atropeladas, na tarde deste domingo, na Avenida do Brasil, em Famalicão.

O acidente deu-se cerca das 17h30, numa das passadeiras próximas à loja Bela Prenda.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

As vítimas, adiantou fonte do Comando Sub Regional do Ave, foram transportadas com ferimentos ligeiros para o hospital de Famalicão.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Mário Passos quer construir 400 casas com renda acessível em Famalicão

A habitação é um dos pilares centrais do programa eleitoral de Mário Passos, candidato da coligação “Mais Ação. Mais Famalicão.” às próximas autárquicas. O destaque vai para a construção de 400 novas casas para arrendamento acessível, dirigidas a famílias da classe média, dando continuidade às mais de 200 já iniciadas no atual mandato.

A estratégia prevê ainda parcerias público-privadas para construção a custos controlados em terrenos municipais, lotes urbanizados a preços acessíveis para jovens até 35 anos e uma oferta pública de arrendamento para subarrendar a famílias.

O programa municipal “Casa Feliz” será reforçado, com mais apoio no pagamento de rendas, reabilitação de habitações e combate à pobreza energética. Está igualmente prevista a aprovação da Carta Municipal de Habitação e a criação do Conselho Local de Habitação.

HumanitAVE na 28ª missão humanitária na Guiné-Bissau entrega de 12 furos de água

A HumanitAVE esteve, na última semana, em mais uma missão humanitária na Guiné-Bissau. Esta 28ª edição ficou marcada pela inauguração de 12 furos de água potável, integrados no projeto “Água é Vida”, que chegaram a várias comunidades locais.

A missão contou com a presença de empresários que financiaram as infraestruturas. Os momentos de inauguração foram vividos com festa, emoção e gratidão pelas comunidades beneficiadas.

Além da entrega dos furos, a HumanitAVE acompanhou os projetos em curso e preparou o arranque do novo ano letivo nas escolas comunitárias que apoia. As voluntárias permanecerão ainda no terreno para distribuir kits escolares a cada criança.

Famalicão: Futsal vence com exibição de classe

Na terceira jornada da Liga Placard, o FC Famalicão venceu, este sábado, a Quinta dos Lombos. Com uma exibição de grande classe, a equipa treinada por Kitó Ferreira superou a equipa local por claros 1-5.

Ao intervalo, o Famalicão vencia por 1-4, sendo que os golos famalicenses foram apontados nos primeiros 9 minutos do encontro. Diogo Tavares, Buzuzu, Ruizinho e Risi (2) foram os autores dos golos na segunda vitória da equipa no principal campeonato nacional de futsal.

Na próxima jornada, a 5 de outubro, o Famalicão recebe o Leões de Porto Salvo, equipa que soma vitórias nas três jornadas já realizadas.

 

Armindo Araújo dos Bombeiros Famalicenses alcança o 1º lugar nos “Escadórios da Humanidade”

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses voltaram a marcar presença na exigente prova “Escadórios da Humanidade”, que decorreu este sábado, em Braga, no emblemático Bom Jesus.

O grande destaque vai para o chefe Armindo Araújo, que, com o dorsal 1537, alcançou a primeira posição no seu escalão (I – Veteranos 6 Masculino), completando a subida dos 566 degraus em 07:53 minutos.

Na classificação geral, o bombeiro famalicense garantiu o 111.º lugar, sendo 110.º no setor masculino.

De sublinhar que os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram a única corporação do concelho de Vila Nova de Famalicão a alcançar um pódio.

Mau tempo obriga a alterações na Feira Grande de S.Miguel

A Câmara Municipal de Famalicão anunciou alterações na programação da Feira Grande de S. Miguel, motivadas pelas condições climatéricas adversas.

O Concerto de Fado da ACAFADO, previsto para este sábado às 21h00 na Praça Mouzinho de Albuquerque, será transferido para a Praça-Mercado Municipal.

Já a Gala Equestre Miguel da Fonseca, inicialmente marcada para hoje, sábado, às 22h00, na Praça Mouzinho de Albuquerque, foi adiada para domingo, dia 28, às 15h00, mantendo-se no mesmo local.