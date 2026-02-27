Concelho

Várias zonas de Famalicão com falhas na rede elétrica

Várias zonas de Famalicão estão a registar falhas na rede elétrica, na manhã desta sexta-feira. O problema foi detetado na rede de média tensão.

As entidades competentes já identificaram a situação, que se encontra a ser resolvida, sem previsão de normalização imediata em todas as áreas afetadas.

Famalicão: PCP esclarece sobre o pacote laboral e apela à participação na manifestação deste sábado

O Partido Comunista Português está a promover ações de contacto para esclarecer os trabalhadores sobre o pacote laboral que está em discussão. O partido entende que as alterações à legislação «representam um fator de preocupação para os trabalhadores, nomeadamente no que respeita à facilitação dos despedimentos, ao aumento da precariedade, à desvalorização da contratação coletiva e à limitação de direitos laborais».

Sílvio Sousa, da Concelhia do PCP, considera que «a defesa dos direitos laborais, da contratação coletiva e do emprego com direitos continua a ser uma questão central para o desenvolvimento económico e social do concelho e do País». É por esta ordem de razões que apela à participação dos trabalhadores na manifestação deste sábado, no Porto, um «importante momento de afirmação da necessidade de políticas que valorizem o trabalho e quem trabalha». Sob o mote “abaixo o pacote laboral”, a concentração está prevista para as 10h30 entre a Praça da República e a Avenida dos Aliados.

A Comissão Concelhia comunista esteve, esta quinta-feira, com os trabalhadores da Leica, que elucidaram sobre a importância da defesa de vínculos estáveis, da valorização dos salários e da garantia de melhores condições de trabalho.

O PCP considera que a realidade famalicense, «fortemente marcada pela atividade industrial e por um elevado número de trabalhadores por conta de outrem», exige uma atenção particular «à evolução da legislação laboral e às condições de trabalho», reafirmando o seu compromisso «com a defesa dos direitos dos trabalhadores e com a promoção de um modelo de desenvolvimento assente na valorização do trabalho».

Famalicão: Riopele fecha 2025 com volume de negócios de 99 milhões

Num ano difícil para a indústria têxtil portuguesa, a Riopele conseguiu, em 2025, um volume de negócios consolidado de 99 milhões de euros. Atualmente, a empresa exporta mais de 98% da sua produção para cerca de 30 países, servindo mais de 700 clientes espalhados em todo o mundo.

Espanha, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos e Alemanha foram os cinco principais mercados de exportação, sendo que os mercados canadiano e norte-americano assumem um papel particularmente estratégico para o grupo, pelo elevado poder de compra, pela valorização de produtos premium, de qualidade e sustentáveis, bem como pelo reconhecimento do selo “Made in Portugal”, associado a design, inovação e ao cumprimento de rigorosas normas sociais e ambientais. Acresce, ainda, a crescente procura, por parte de marcas e retalhistas, por fornecedores alinhados com princípios de sustentabilidade e ética.

Em comunicado, o grupo têxtil com sede em Pousada de Saramagos, refere que a produção de tecido para a indústria da moda continua a representar a principal fatia das vendas do grupo, seguindo-se o segmento de vestuário, desenvolvido sob a insígnia Riopele Fashion Solutions, e a comercialização de fio.

«2025 foi um ano desafiante para a indústria têxtil e tudo indica que este ano apresente desafios semelhantes. No entanto, encaramos cada dificuldade como uma oportunidade para evoluir», refere José Alexandre Oliveira. O presidente do Conselho de Administração acrescenta que a empresa, com quase 100 anos, «soube sempre adaptar-se às diferentes conjunturas — seja ao nível da digitalização, da sustentabilidade ou da inovação em materiais e soluções para o mercado» e é capaz de enfrentar diferentes cenários. Para este ano, José Alexandre Oliveira, antecipa «um ano de consolidação do negócio, preparando um centenário estável e posicionando a Riopele para os desafios do futuro, que certamente continuarão a surgir».

O resultado do ano passado, antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA), manteve-se em linha com 2024, apresentando um ligeiro crescimento, «refletindo a aposta contínua da empresa na eficiência operacional e na adequação da sua oferta comercial às exigências do mercado».

No âmbito da sua estratégia de sustentabilidade, a Riopele iniciou em 2019 um ciclo de investimentos em transição energética, com o objetivo de ser a primeira empresa do setor têxtil operacionalmente neutra em carbono em 2027, ano em que celebra o seu centenário. Destes investimentos, que superam os 18 milhões de euros, fazem parte a instalação de uma caldeira de biomassa para a produção de vapor, bem como a implementação de três parques fotovoltaicos: na Olifil, unidade de fiação; na Riopele B, que integra as áreas de torcedura e tecelagem; e na Riopele A, o mais recente investimento em descarbonização, atualmente em fase de conclusão, onde está o departamento de ultimação. Atualmente estão instalados cerca de 14 mil painéis e uma capacidade instalada de 4,5 MW.

A aposta na formação continua a ser estratégica para o grupo. Em 2025, foram ministradas 25 mil horas de formação, distribuídas por 100 cursos, a 980 formandos, com o envolvimento de mais de 25 entidades formadoras.

 

Famalicão: Depois do Rio Ave, FC Famalicão recebe Arouca a 6 de março

Estão definidos os horários da jornada 25 da Liga Portugal Betclic. Esta jornada começa na sexta-feira, 6 de março, com o FC Famalicão a receber o FC Arouca. O jogo está marcado para as 20h15, no Estádio Municipal.

Antes, na noite do próximo domingo, a equipa de Hugo Oliveira visita Vila do Conde para defrontar o Rio Ave.

Tudo parado na Lagoncinha: ‘Confusão’ no trânsito vai parar ao TikTok e torna-se viral

Um episódio de trânsito na Ponte da Lagoncinha, em Famalicão, tornou-se viral nas redes sociais nos últimos dias.

O vídeo, partilhado originalmente por um motorista TVDE na plataforma TikTok, mostra o trânsito completamente parado no tabuleiro da ponte. Segundo o relato do condutor que filmou a situação, o bloqueio terá sido provocado por um automobilista que alegadamente desrespeitou um sinal vermelho e avançou para a ponte quando o trânsito circulava no sentido contrário.

Com a recusa em recuar, os veículos ficaram imobilizados, sem possibilidade de avançar ou retroceder, até que fosse alcançado um entendimento entre os condutores envolvidos.

O vídeo rapidamente gerou milhares de reações e partilhas, sendo entretanto replicado em várias páginas no Facebook e no Instagram, onde continua a somar visualizações e comentários.

Rua do Talvai com trânsito condicionado após abatimento do piso

O piso aluiu esta quinta-feira na Rua do Talvai, em Vila Nova de Famalicão, originando um abatimento numa das faixas de rodagem.

A situação foi reportada de imediato às autoridades, tendo o local sido rapidamente isolado e devidamente sinalizado, de forma a garantir a segurança de peões e automobilistas.

Apesar do incidente, a circulação automóvel manteve-se naquele ponto, embora de forma condicionada, com o trânsito a processar-se com algumas limitações enquanto se aguardam trabalhos de reparação.

Famalicão é «local estratégico» para receber o Centro de Memória do Circo

O primeiro Centro de Memória do Circo português, uma iniciativa liderada pelo INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo, pode ser instalado em Famalicão e aguarda por uma decisão da Câmara Municipal. O futuro espaço vai permitir a preservação do património circense, salvaguardando uma parte essencial da memória cultural portuguesa antes que desapareça definitivamente.

Vila Nova de Famalicão aparece como o «local estratégico» para acolher este centro, no âmbito de uma parceria que envolve o INAC, o Ministério da Cultura e entidades locais, incluindo a direção do espaço Central Park, que já terá demonstrado disponibilidade para acolher o projeto em condições consideradas sustentáveis.

Neste momento e segundo avança o INAC em comunicado, o Ministério da Cultura aguarda uma decisão da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, para avançar com os próximos passos deste que é visto como um triângulo estratégico entre o Estado, o setor artístico e o poder local.

Recorde-se que em novembro do ano passado representantes do INAC reuniram com o Secretário de Estado da Cultura, Alberto Santos, e com o subdiretor-geral da DGArtes, Pedro Barbosa, num encontro que o instituto descreve como «muito positivo e encorajador». Em comunicado, o INAC refere que o Ministério da Cultura manifestou abertura para apoiar a criação do centro, reconhecendo não só a relevância histórica do circo no contexto cultural português, mas também a urgência de salvaguardar um património que permanece, em muitos casos, disperso por coleções privadas ou dependente exclusivamente da memória oral das famílias circenses.

Famílias históricas como os Chen, os Monteiro e o emblemático Circo Mariano já estão em conversações com o INAC, num esforço conjunto para preservar documentos, figurinos, fotografias e objetos únicos que testemunham gerações de artistas e uma tradição enraizada na identidade cultural nacional.

O projeto prevê a criação de uma estrutura especializada, com equipas dedicadas à conservação, restauro e investigação antropológica, assumindo-se como um espaço de referência a nível nacional e internacional. Para além da preservação do passado, «o Centro pretende também afirmar o circo como património cultural imaterial em Portugal», um reconhecimento há muito reivindicado pelo setor.