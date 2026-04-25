Concelho

Várias zonas de Famalicão sem luz entre as 05h00 e as 11h00 deste domingo

A União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei alertou os moradores para uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica, agendada para este domingo, 26 de abril.

Os trabalhos de manutenção e reforço da rede, a cargo da E-REDES, decorrerão entre as 05h00 e as 11h00. Na localidade de São Cosme Vale, a interrupção está prevista para um período mais curto, das 09h00 às 09h30.

As ruas afetadas incluem Vila Verde, Alto do Curro, Bajanca, Senra, Rosas, Correlos, São Valentim, Pereira, Talho, Padre Manuel da Costa Rego, bem como as travessas da Senra e de São Valentim, todas na freguesia da União das Freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela.

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Dois feridos graves em aparatoso despiste na vila de Ribeirão

A madrugada deste sábado fica marcada, em Ribeirão, Famalicão, por aparatoso acidente de viação com vários feridos.

O acidente, um despiste automóvel, aconteceu pouco depois das 04h30, na Rua da Fonte.

Há registo de dois feridos graves e um ligeiro. As vítimas, depois de socorridas no local pela Cruz Vermelha de Ribeirão e os B.V.Famalicão, foram encaminhadas para os hospitais de Famalicão e Braga.

 

 

Famalicão: João Azevedo vence a mais antiga Milha com a melhor marca do ano

O campeão nacional absoluto da Milha, título conquistado no passado fim de semana, venceu na noite desta sexta-feira a Milha de Cristal (1609 metros), a mais antiga em Portugal.

Na Marinha Grande, na edição 36 da prova, João Azevedo cortou a meta em primeiro lugar, com a melhor marca nacional do ano 4.08.87. Francisco Barros, também da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, venceu em sub-20.

Famalicão: Reflexão sobre valores fundamentais para a comunidade

Na noite do dia 2 de maio, a Fraternidade Nuno Álvares, núcleo de Oliveira São Mateus, promove uma palestra que terá como orador o padre Paulo Duarte, do Centro de Jesuíta de Braga.

A iniciativa decorre a partir das 21 horas, no salão paroquial de Oliveira São Mateus. Através do tema “Fraternidade”, a organização pretende promover a reflexão e o diálogo em torno de valores fundamentais para a comunidade.

Famalicão: Simulacro de incêndio reforça segurança na FORAVE

Na manhã da passada quarta-feira, a Escola Profissional FORAVE foi palco de um simulacro de incêndio com o objetivo de preparar alunos, professores e pessoal não docente para uma eventual situação de emergência.

O simulacro, levado a cabo pelos BV Famalicão, começou com o acionamento do alarme de incêndio, levando à evacuação imediata das salas de aula. Sob a orientação dos professores, os alunos dirigiram-se para os pontos de encontro previamente definidos, seguindo as normas de segurança estabelecidas no plano de evacuação da escola.

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão demonstraram procedimentos de combate a incêndios e prestaram esclarecimentos sobre como agir em situações de risco. A sua presença permitiu tornar a atividade mais realista e educativa para todos.

Famalicão: «Para atingirmos os objetivos da época temos de vencer o Estoril» (c/vídeo)

O extremo do FC Famalicão olha para a partida de domingo, no António Coimbra de Mota, como mais um momento para o grupo mostrar a sua identidade. Na antevisão ao jogo, no reduto do Estoril, Antoine Joujou refere que a equipa «está bem» e como prova disso recorda os últimos «bons jogos», particularmente as deslocações ao FC Porto e SC Braga.

O jogador, que pelo Famalicão já alinhou em 25 jogos, já marcou 3 golos e fez duas assistências (Liga e Taça), acredita que os jogadores «estão prontos para corresponder às expetativas e conquistar os objetivos no final da época». E para o conseguir «temos de vencer o Estoril».

Individualmente, Antoine Joujou manifesta «vontade e determinação sempre que for chamado pelo treinador».

Confira, no vídeo, a antevisão do jogador do FC Famalicão.

Famalicão: Incendeia casa com pessoas lá dentro e acaba detido

A Polícia Judiciária deteve um homem de 34 anos suspeito de atear a fogo a uma casa situada na freguesia de Vilarinho das Cambas, em Famalicão.

Em comunicado a O Minho, a PJ confirma que o suspeito terá conseguido aceder ao exterior da habitação sem autorização e com o auxílio de um isqueiro e líquido inflamável pegou fogo a um sofá, uma mesa e duas botijas de gás.

Segundo a PJ, esta ação resulta de “ação criminosa, por razões de vingança” e terá provocado “danos materiais, tendo-se registado perigo de propagação ao interior da habitação, com risco para a vida dos dois habitantes que aí se encontravam”.

O suspeito colocou-se em fuga e foi detido pela PJ este mês. Depois de ser presente a tribunal, a medida de coação aplicada passa pela apresentação semanal às autoridades e a proibição de se aproximar das vítimas.