Várias zonas de Famalicão sem luz entre as 05h00 e as 11h00 deste domingo

A União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei alertou os moradores para uma interrupção programada no fornecimento de energia elétrica, agendada para este domingo, 26 de abril.

Os trabalhos de manutenção e reforço da rede, a cargo da E-REDES, decorrerão entre as 05h00 e as 11h00. Na localidade de São Cosme Vale, a interrupção está prevista para um período mais curto, das 09h00 às 09h30.

As ruas afetadas incluem Vila Verde, Alto do Curro, Bajanca, Senra, Rosas, Correlos, São Valentim, Pereira, Talho, Padre Manuel da Costa Rego, bem como as travessas da Senra e de São Valentim, todas na freguesia da União das Freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela.