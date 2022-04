Vários atletas famalicenses representam o distrito no Km Jovem Nacional

O Comando Distrital da PSP de Braga, através das equipas que integram o Programa Escola Segura, realizaram ações de sensibilização no Agrupamento de Escolas D. Sancho I, no âmbito do Projeto “Eu Faço como diz o Falco”.

Nestas ações, os polícias deram alguns conselhos sobre os cuidados a terem em diversas situações, nomeadamente sobre os riscos associados à utilização da Internet, segurança rodoviária e bullying.

“Eu Faço como diz o Falco” é um projeto do Departamento de Operações da Direção Nacional da PSP, com histórias adaptadas para crianças do ensino pré-escolar e primeiro ciclo, apostando na sensibilização para os comportamentos de risco, nomeadamente em termos de procedimentos de segurança no interior e exterior dos recintos escolares.