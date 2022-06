Veja o percurso: RallySpirit Altice 2022 passa este sábado por Famalicão

Na manhã deste sábado, elementos do movimento “Sempre os mesmos a Pagar” protestou j unto ao Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão, contra «a especulação e aumento do custo de vida».

Este movimento recorda que os portugueses gastaram nos primeiros quatro meses do ano 3324 milhões de euros no retalho alimentar, mais 69 milhões (2,1%) do que em igual período de 2021. Em março, a subida foi de 3,7% e em abril de 5,7%, «situação que se agrava com mais um anúncio do aumento do preço dos combustíveis. Importa agora, mais do que nunca, combater esta escalada dos preços especulativos e responder aos problemas que afetam a população».