Vem aí a Cláudia: Depressão vai trazer chuva, trovoada e vento forte

A depressão Claudia chega ao Minho esta terça-feira, trazendo chuva forte, trovoada e vento intenso, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Braga e Viana do Castelo serão os primeiros a sentir os efeitos desta depressão, nome atribuída pelo serviço meteorológico espanhol AEMET. O IPMA colocou já a região sob aviso amarelo por causa da chuva persistente e intensa, entre as 18h e a meia-noite de terça-feira, e novamente entre as 06h e as 17h de quarta-feira.

Em Famalicão e em vários concelhos do distrito de Braga, espera-se precipitação contínua, acompanhada por trovoada, sobretudo nos dias 12 e 13 de novembro. O vento deverá soprar com força, podendo atingir 70 km/h no Minho, 90 km/h no litoral e até 120 km/h nas terras altas durante quinta-feira.

A instabilidade atmosférica deverá prolongar-se até ao fim de semana, com aguaceiros frequentes e vento forte. O mar também estará alterado, prevendo-se ondas de quatro a cinco metros na quinta-feira.

O IPMA avisa que novos alertas poderão ser emitidos nos próximos dias, devido à evolução da depressão Claudia.