Sociedade

Vem aí a Cláudia: Depressão vai trazer chuva, trovoada e vento forte

A depressão Claudia chega ao Minho esta terça-feira, trazendo chuva forte, trovoada e vento intenso, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Braga e Viana do Castelo serão os primeiros a sentir os efeitos desta depressão, nome atribuída pelo serviço meteorológico espanhol AEMET. O IPMA colocou já a região sob aviso amarelo por causa da chuva persistente e intensa, entre as 18h e a meia-noite de terça-feira, e novamente entre as 06h e as 17h de quarta-feira.

Em Famalicão e em vários concelhos do distrito de Braga, espera-se precipitação contínua, acompanhada por trovoada, sobretudo nos dias 12 e 13 de novembro. O vento deverá soprar com força, podendo atingir 70 km/h no Minho, 90 km/h no litoral e até 120 km/h nas terras altas durante quinta-feira.

A instabilidade atmosférica deverá prolongar-se até ao fim de semana, com aguaceiros frequentes e vento forte. O mar também estará alterado, prevendo-se ondas de quatro a cinco metros na quinta-feira.

O IPMA avisa que novos alertas poderão ser emitidos nos próximos dias, devido à evolução da depressão Claudia.

Deixe um comentário

Famalicão: Jovem de 15 anos atropelada na passadeira em Joane (N206)

Uma jovem com 15 anos foi atropelada, ao final da tarde desta segunda-feira, na Avenida Dr. Mário Soares, em Joane, Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h20, enquanto a vítima fazia o atravessamento da avenida através de uma das passadeiras.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e B.V.Famalicão.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.

A GNR de Joane tomou conta da ocorrência.

Aldeia Natal de Famalicão inaugurada a 22 de novembro

A Aldeia Natal de Famalicão abre as portas no próximo dia 22 de novembro, às 18h00. A informação foi confirmada pela autarquia, que promete muitas novidades na edição deste ano.

Segundo apurou a Cidade Hoje, haverá novos divertimentos e uma nova localização para algumas das atrações. Mantém-se o show multimédia, que tem sido um dos pontos altos da quadra, e surge uma nova área de divertimentos na Praça Mouzinho de Albuquerque.

Todas as novidades deverão ser apresentadas pela Câmara Municipal nos próximos dias.

Praça / Mercado de Famalicão celebra o S. Martinho com oferta de castanhas

A Praça / Mercado de Famalicão vai celebrar o São Martinho com todos os visitantes, numa iniciativa cheia de sabor e tradição. Na próxima terça-feira, dia 11 de novembro, o mercado vai oferecer castanhas assadas, num claro apelo para que a população venha viver o espírito desta data típica de outono.

Entre o aroma das castanhas e o ambiente animado, o convite é simples: fazer compras na Praça, saborear uma castanha e celebrar o São Martinho.

Wine Fest estreia-se em Famalicão com muitos visitantes no primeiro dia do evento

Famalicão brindou ontem à abertura da primeira edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest, que decorre até domingo na Praça D. Maria II. O evento, organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense, atraiu milhares de visitantes logo no primeiro dia, confirmando o entusiasmo à volta desta nova festa dedicada ao vinho.

O festival reúne 22 produtores nacionais, com destaque para os de Famalicão e da Região dos Vinhos Verdes, distribuídos por 18 stands. O espaço inclui também food trucks, produtos regionais e zonas de convívio.

A entrada é gratuita, bastando adquirir o copo oficial para participar nas provas.

Este sábado o programa inclui uma mesa-redonda na Fundação Cupertino de Miranda, às 16h30, dedicada ao setor vitivinícola, um showcooking às 19h00 no recinto do evento e a Noite Quinta das Pirâmides com DJ, que promete animar o público até mais tarde.

Preço do gasóleo aumenta 1,5 cêntimos na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o preço do gasóleo vai aumentar 1,5 cêntimos por litro, depois do acréscimo de 4,5 cêntimos registado na última semana. Já a gasolina, desta vez, tem margem para descer 0,5 cêntimos.

 

Famalicão: Câmara retira cabos que estão inutilizados nas fachadas dos prédios

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão começou a remover os cabos e equipamentos das operadoras de telecomunicações que já não estão em uso. A ação é feita em parceria com as empresas do setor.

Os trabalhos decorrem nas próximas semanas, com foco na Praça D. Maria II e na Praça Mouzinho de Albuquerque.

O objetivo é limpar as fachadas dos edifícios e substituir os cabos aéreos por ligações subterrâneas. Assim, a autarquia quer melhorar a imagem do centro urbano e garantir redes mais modernas e fiáveis.