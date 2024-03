Vem ai o maior aumento do ano no preço da gasolina

Gasolina e gasóleo devem ficar mais caros a partir das próxima segunda-feira.

De acordo com a imprensa especializada, a gasolina deve sofrer o maior aumento do ano (+3,5 cênt), enquanto que a subida será mais ligeira no caso do gasóleo (+2cênt).

Já esta semana a gasolina tinha sofrido um aumento de 1 cêntimo e o gasóleo 0.5 cêntimos.