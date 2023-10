Vem ai uma com temperaturas mais baixas mas ainda próximas dos 30 graus

Depois de um fim de semana com temperaturas a ultrapassar os 30 graus em grande parte do território continental, segue-se uma ligeira descida da temperatura, no entanto, as máximas continuarão a ser elevadas para esta época do ano.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para o concelho de Vila Nova de Famalicão, segunda feira vai contar com uma máxima de 27, sendo que o dia mais quente da semana será sábado com 32 graus previstos.

