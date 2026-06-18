Vem aí uma descida acentuada do preço dos combustíveis

Os preços dos combustíveis deverão voltar a descer já na próxima semana em Portugal, com especial destaque para o gasóleo.
Segundo fonte da ANAREC citada pela CNN Portugal, a gasolina deverá baixar cerca de 6 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo poderá descer aproximadamente 11 cêntimos. Esta evolução acompanha a queda recente do preço do petróleo nos mercados internacionais.
Esta descida surge depois de o Irão ter confirmado a assinatura de um acordo com os Estados Unidos para o fim da guerra no Médio Oriente, uma decisão também anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump.