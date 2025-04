Vem aí uma semana com temperaturas que podem ir até aos 30 graus

A Drible – Agência de Marketing Digital, Branding e Web destaca-se nos Prémios Lusófonos da Criatividade, ao arrecadar um total de 24 distinções. A região do Minho volta a ser distinguida pela criatividade, na cerimónia realizada a 2 de abril de 2025.

A agência Drible voltou a destacar-se nos Prémios Lusófonos da Criatividade, ao conquistar um total de 24 prémios, nas categorias de Ouro, Prata e Bronze. Esta conquista volta a colocar a região do Minho como uma referência nacional na criatividade.

Na cerimónia de entrega de prémios, realizada a 2 de abril de 2025, o website desenvolvido para a Mercainox ditou o Ouro à agência. Além desta distinção, a Drible conquistou mais dez pratas e treze bronzes.

“É com enorme orgulho que, estando sediados em Vila Nova de Famalicão, conseguimos levar o nome da nossa cidade e da nossa região ainda mais longe”, afirma Vitor Brandão, CEO da Drible, lembrando que “em 2024, recebemos a distinção de Agência do Ano em Design”.

Nos últimos anos, a Drible tem vindo a afirmar-se no panorama nacional, com projetos de elevado impacto e reconhecimento: “A região Minho é hoje uma referência a nível nacional na produção criativa”, afinca o CEO da Drible.

Na categoria de branding, destaca-se a Prata para os trabalhos desenvolvidos para o Shoyu e para o Boka; e o Bronze para o Chaboceau, Koda, Arys, Raízes da Terra e Fardall. No design corporativo e imagem corporativa, foram distinguidos projetos como o do Shoyu e da Arys (Prata), e o do Chaboceau, Koda, Raízes da Terra, Villa Dhalm e Boka (Bronze). Além disso, o site e UX/Usability da Brand Me e o site da Bolsa de Energia levaram outras Pratas à Drible, que contou, assim, com 24 prémios nesta edição.

“Estes prémios são o reflexo do trabalho e dedicação de toda a equipa. É um orgulho ver a Drible ser reconhecida pela qualidade dos serviços”, acrescenta Vitor Brandão.

Os Prémios Lusófonos da Criatividade, promovidos pela Lisbon Awards Group, têm como principal objetivo reconhecer e privilegiar agências que trabalham em prol da criatividade na comunicação ao longo de todo o ano.