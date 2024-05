Vem aí uma semana de chuva, indicam as previsões do IPMA

O Dia da Europa, que se assinalou esta quinta-feira, foi celebrado em Famalicão, nos Paços do Concelho, com o hastear da Bandeira da Europa ao som do “Hino à Alegria”, interpretado pela Orquestra de Sopros da ArtEduca, e pela inauguração da exposição itinerante “Expressa-te pela Europa”, onde se podem ler as mensagens, desejos e votos sobre a União Europeia, redigidos pelos Clubes Europeus das escolas do concelho.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, enalteceu o papel da União Europeia enquanto promotora do desenvolvimento e da coesão territorial e social dos estados-membros.

O autarca lembrou o quanto Portugal e Vila Nova de Famalicão têm crescido com a Europa, apontando alguns exemplos de investimentos promovidos pela autarquia com financiamento europeu, como é o caso da requalificação de centros de saúde e estabelecimentos escolares, da requalificação do centro urbano, do mercado municipal e do Teatro Narciso Ferreira, o projeto de valorização dos rios, entre outros.

Mário Passos enalteceu, de resto, a capacidade do território para captar fundos europeus. Recorde-se que só no último ciclo de programação europeia, o município famalicense captou de forma direta cerca de 40 milhões de euros concretizados em mais de 70 projetos. No que toca ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), até fevereiro deste ano, a autarquia, as empresas e as instituições do concelho de Vila Nova de Famalicão tinham já captado mais de 180 milhões de euros da bazuca europeia, num total de mais de 2600 projetos que envolvem mais de 2800 beneficiários e que representavam, na altura, 30% do investimento do PRR na sub-região do Ave.