Um trabalhador, com cerca de 30 anos, foi atropelado por um veículo pesado, na freguesia de Landim, em Famalicão.

De acordo com as informações avançadas à nossa redação pelo Comando Sub Regional do Ave, este episódio terá ocorrido no contexto de um acidente de trabalho, por volta das 12h00, na Rua da Cerca.

No socorro à vítima estiveram os Bombeiros Voluntários Famalicão, apoiados pela VMER local. O homem, com ferimentos graves, foi transportado para o hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.