Vendas do FC Famalicão asseguram as próximas três épocas

O arranque do ano letivo na União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela fica marcado pela oferta de um kit de material escolar a todos os alunos do 1º ciclo, bem como de material desportivo para as escolas do 1º ciclo, iniciativa que foi implementada no ano passado.

“A educação é o futuro” é o lema para este ano letivo, com a a autarquia a manter os lanches escolares do Jardim de Infância de Vale São Cosme e Telhado e para todos os alunos do 1º ciclo (1º ao 4º ano). No ano passado houve um alargamento dos lanches escolares para o 1° ciclo, oferta que se mantém este ano.

O executivo desta União de Freguesias agradece «todo o empenho e dedicação das Associações de Pais, que são uma enorme colaboração no desenvolvimento dos nossos jovens e das nossas escolas».