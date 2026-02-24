Concelho

“Ver e sentir o cheiro do mar”, bombeiros de Famalicão concretizam desejo de doente oncológico

A concretização de um desejo simples marcou o último fim de semana dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Em parceria com o IPO do Porto, a corporação ajudou a concretizar o último pedido de um doente oncológico em fase paliativa: “ver e sentir o cheiro do mar”.

Em transporte especial e acompanhado por uma equipa de profissionais, o doente pôde cumprir um desejo que, sendo simples, carregava o peso de uma vida inteira. Mais do que uma viagem, foi um momento de dignidade, respeito e humanidade.

Os operacionais envolvidos testemunharam de perto a importância de cuidar até ao último instante, permitindo que cada pessoa possa “entrar com vida na morte”.

Imagem: B.V.Famalicão

Famalicão: CDU contra jornal municipal “efe”

Sobre a publicação municipal, intitulada “EFE”, uma espécie de jornal da atividade municipal e não só, a CDU manifesta-se contra e diz que a Câmara se devia preocupar em resolver «problemas estruturais» e não em criar «mais um instrumento de propaganda», acusa.

Em nota à imprensa, diz que «num tempo em que a imprensa local atravessa angustiantes dificuldades para cumprir o seu papel de informar, só pode ser entendida como piada de mau gosto o aparecimento de mais um órgão de “informação”, sobretudo se de iniciativa municipal. Ao contrário, bom seria que o município apoiasse os órgãos de comunicação social do concelho, de modo a garantir a pluralidade democrática e a diversidade comunicacional. Mas, pelos vistos, isso pouco importa», reage a concelhia da CDU.

Esta força partidária, que tem presença na Assembleia Municipal, realça que fazem falta mais medidas ao nível da habitação, do reforço dos transportes públicos, do apoio ao movimento associativo e cultural, da valorização dos trabalhadores e na defesa dos serviços públicos.

«A CDU exige que os recursos do município estejam ao serviço da melhoria das condições de vida da população e não na promoção da imagem do executivo», manifesta. E que a «comunicação institucional do município deve assegurar informação rigorosa, plural e de interesse público, e não constituir um instrumento de propaganda paga com dinheiros públicos».

Famalicão: Motociclista ferido em colisão entre mota e carro (Joane)

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou ferido na sequência da colisão da mota onde seguia com um veículo ligeiro de passageiros, na manhã desta terça-feira, em Joane, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h40, na Avenida Padre Silva Rego.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses que asseguraram o transporte da vítima, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital local.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Famalicão vence Casa Pia em casa (2-0)

O FC Famalicão venceu esta segunda-feira o Casa Pia AC por 2-0, no Estádio Municipal de Famalicão, em jogo da 23.ª jornada da Primeira Liga.

A equipa famalicense entrou determinada e criou várias oportunidades na primeira parte. O golo inaugural surgiu aos 31 minutos, por Mathias de Amorim, a concluir uma jogada com assistência de Gil Dias, colocando os minhotos em vantagem ao intervalo.

Na segunda parte, o Casa Pia tentou reagir e somou alguns cantos, mas encontrou sempre uma defesa organizada e um Carevic seguro na baliza. O Famalicão voltou a mostrar eficácia aos 81 minutos, quando Antoine Joujou, recém-entrado, fez o 2-0 e sentenciou a partida.

Famalicão: Água do fontanário da Srª do Carmo em Lemenhe novamente segura para consumo

A água do fontanário do Santuário Nossa Senhora do Carmo, em Lemenhe, já voltou a ser própria para consumo.

O acesso ao fontanário tinha sido temporariamente impedido na sequência dos resultados de uma análise à qualidade da água. Concluídas as intervenções necessárias e confirmadas as condições de segurança, o espaço foi reaberto ao público a partir de hoje.

De acordo com as análises realizadas, a água encontra-se própria para consumo.

A entidade responsável agradece a compreensão da população durante o período de interdição, sublinhando que a medida teve como objetivo garantir a segurança de todos.

Famalicão: IL diz que Município «deve servir os cidadãos» e não «financiar instrumentos de propaganda»

Em comunicado, a Iniciativa Liberal (IL) Famalicão manifesta a «sua total oposição» e «repúdio» em relação à criação do novo jornal municipal “EFE”, da autoria da Câmara Municipal de Famalicão, «que é financiado pelos contribuintes e tem como diretor o presidente Mário Passos», afirma Paulo Ricardo Lopes.

O líder da concelhia da Iniciativa Liberal defende que o «município deve focar-se em servir os cidadãos — não em financiar instrumentos de propaganda», critica.

Segundo a IL, esta iniciativa representa «um uso inadequado de recursos públicos», que diz ser de 100 mil euros ano, e um «desvio claro daquilo que deve ser a função de uma autarquia numa sociedade livre e democrática».

Em primeiro lugar, a concelhia da Iniciativa Liberal diz que uma autarquia «não deve substitui a comunicação social» local e «muitos menos criar um meio de comunicação financiado com dinheiro público que inevitavelmente condiciona a pluralidade e a independência informativa».

Sobre o financiamento, a IL lembra a desproporção de meios, porque ao contrário do “EFE”, os meios de comunicação social lutam cada vez mais com dificuldades de sustentação financeira.

A IL realça, ainda, que a Câmara Municipal tem vindo a aumentar o número de pessoas contratadas para a produção de conteúdos e comunicação. Diz que este aumento revela uma tendência preocupante: «a prioridade dada ao controlo da narrativa política em detrimento da resolução dos problemas reais do concelho». A IL insiste na redução desta despesa e numa «gestão mais transparente» dos recursos municipais.

Segundo Paulo Ricardo Lopes, «Mário Passos deve concentrar-se mais em resolver os problemas de Famalicão e menos em dominar a narrativa que passa nos jornais. Sendo que se não tiver uma boa forma de gastar estes 100 mil euros anuais, então que reduza esse valor nos impostos dos famalicenses».

Famalicão: Feira do Ensino Secundário vai decorrer em Vale S. Cosme

A Feira do Ensino Secundário, promovida pelo município de Famalicão, em parceria com as entidades da Rede Local de Educação e Formação, realiza-se nos dias 10, 11 e 12 de março, no In Hub, Vale S. Cosme.

Destina-se aos jovens do 9.º ano de escolaridade, dando-lhes a oportunidade de conhecerem os cursos e as escolas disponíveis para a formação de nível secundário.

Nesta Feira, os jovens podem conhecer, de forma direta e interativa, as diferentes áreas profissionais e opções formativas que poderão escolher no próximo nível de ensino.

A Feira permite aos alunos observar o que representam os cursos, nomeadamente os profissionais, uma vez que têm expostos projetos trabalhados em contexto escolar. Tem, também, uma dimensão informativa, permitindo aos estudantes conhecer as opções e os percursos formativos.

Estão, também, presentes alunos do secundário, professores, psicólogos e outros agentes educativos.

Recorde-se que a Feira de Ensino Secundário enquadra-se no “Valoriza-te – Programa de Promoção da Empregabilidade”.