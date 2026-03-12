Vereadora Vânia Marçal distinguida com Medalha de Mérito de Proteção e Socorro

A vereadora da Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão, Vânia Marçal, recebeu a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, no grau cobre e com distintivo laranja, atribuída pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O despacho publicado em Diário da República a 11 de março, assinado pelo Presidente da ANEPC, José Manuel Moura, sublinha que a distinção reconhece o serviço prestado por Vânia Marçal à frente do Serviço Municipal de Proteção Civil, considerado “uma mais-valia relevante para a segurança das populações e a proteção de pessoas e bens no concelho”.

Ao longo da sua carreira na Câmara Municipal, iniciada em junho de 2008 no Gabinete Técnico Florestal, Vânia Marçal assumiu em 2014 a coordenação do serviço municipal de Proteção Civil, cargo que ocupou até outubro de 2025. Neste período, reforçou a organização e o planeamento do serviço, aumentou a capacidade operacional e consolidou a colaboração com outras entidades do sistema nacional de proteção civil.

O despacho realça também a sua intervenção durante a pandemia da COVID-19, a criação do Campus da Proteção Civil de Bairro e do Heliporto Municipal de Vila Nova de Famalicão, bem como a aposta na formação especializada e na realização de exercícios de simulação de emergência para testar e fortalecer a resposta do município.