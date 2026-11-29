A Junta de Freguesia de Vermoim, em Famalicão, dá 400 euros às famílias da freguesia por cada criança que nasce. O apoio chama-se Vale de Natalidade e serve para ajudar os pais nas despesas dos primeiros tempos de vida do bebé.

Este fim de semana foi a vez da família do pequeno Lourenço, o habitante mais recente de Vermoim. Os pais receberam o vale e a Junta aproveitou para dar as boas-vindas ao bebé, desejando-lhe o melhor e recebendo-o na comunidade.

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O executivo garante que vai continuar a apoiar a natalidade na freguesia, convicto de que é «desde o primeiro dia» que, em conjunto, se constrói o futuro.

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A medida faz parte da ação social da Junta e junta-se a outros apoios à natalidade dados pelas freguesias do concelho.

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