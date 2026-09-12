O Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim promove, a partir de 19 de setembro, a 12.ª edição do “Vamos ao Teatro”.

O programa inclui quatro espetáculos, sempre às 21h30, no Salão Paroquial de Vermoim, com entrada livre.

A iniciativa arranca a 19 de setembro, com “A Dívida e a Vaca da Vizinha”, pelo Teatro Experimental de Arouca. Seguem-se “Eu Voo P’América”, a 26 de setembro, “O Velório”, a 3 de outubro, e “Raios Partissem a Seca”, a 17 de outubro.

A organização promete, assim, quatro noites dedicadas ao teatro e ao convívio.