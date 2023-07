Verniz Gel e Férias de Verão: Cuidados e Truques para Mantê-lo Intacto

O verão é uma época do ano em que muitas pessoas aproveitam para relaxar, viajar e desfrutar do bom tempo. No entanto, para aquelas que gostam de ter as unhas sempre bonitas e bem cuidadas, o verniz gel pode apresentar alguns desafios durante as férias de verão. O calor, a exposição ao sol, a água do mar e da piscina são apenas alguns dos elementos que podem afetar a durabilidade e a aparência do verniz gel. Neste artigo, iremos partilhar alguns cuidados e truques essenciais para manter o verniz gel intacto durante as suas férias de verão.

Prepare as unhas adequadamente: Antes de aplicar o verniz gel, certifique-se de que as suas unhas estão bem preparadas. Isto inclui limpar, cortar e moldar as unhas de acordo com o seu gosto pessoal. Certifique-se também de empurrar e remover a cutícula, pois isto irá ajudar o verniz a aderir melhor e durar mais tempo.

Escolha cores duradouras: Durante as férias de verão, é recomendável escolher cores de verniz gel mais duradouras, como tons mais escuros ou cores vibrantes. Cores mais claras podem ser mais suscetíveis a desbotar ou manchar com a exposição ao sol e à água.

Aplique camadas finas: Ao aplicar o verniz gel, certifique-se de aplicar camadas finas e uniformes. Camadas muito espessas podem demorar mais tempo a secar e aumentar o risco de descamação. Lembre-se de curar cada camada na lâmpada UV ou LED antes de aplicar a próxima.

Proteja as unhas do sol: O sol pode afetar negativamente o verniz gel, causando desbotamento ou alteração de cor. Para proteger as unhas do sol, aplique um protetor solar para unhas ou use luvas ao expor-se diretamente à luz solar por longos períodos de tempo.

Use luvas ao realizar atividades domésticas: Ao realizar tarefas domésticas, como lavar a loiça ou limpar a casa, é recomendável usar luvas de proteção para evitar danos ao verniz gel. Produtos de limpeza agressivos ou detergentes podem enfraquecer o verniz e fazer com que ele descasque mais facilmente.

Evite o contato direto com produtos químicos: Produtos químicos como repelentes de insetos, bronzeadores, protetores solares em spray e produtos à base de acetona podem afetar a durabilidade do verniz gel. Sempre que possível, evite o contato direto com esses produtos ou use luvas para proteger as unhas.

Hidrate as cutículas: Durante as férias de verão, é importante manter as cutículas hidratadas para prevenir a descamação do verniz gel. Aplique regularmente um óleo ou creme hidratante para cutículas e massageie suavemente para melhorar a circulação sanguínea e promover unhas saudáveis.

Faça retoques quando necessário: Mesmo com todos os cuidados, é possível que o verniz gel comece a lascar ou descascar. Se isso acontecer, não hesite em fazer pequenos retoques. Aplique uma fina camada de verniz gel sobre a área afetada e cure-o adequadamente. Lembre-se de não adicionar camadas muito espessas para evitar um aspeto desigual.

Remova o verniz gel corretamente: Quando chegar a altura de remover o verniz gel, evite descascar ou arrancar a camada. Isso pode danificar as unhas naturais. Opte por uma remoção adequada, utilizando um removedor de verniz gel e envolvendo as unhas em papel de alumínio ou utilizando um recipiente de imersão. Se necessário, procure a ajuda de um profissional.

Dê um intervalo entre as aplicações: Se perceber que as suas unhas estão a ficar enfraquecidas ou danificadas devido ao uso contínuo do verniz gel, é aconselhável dar um intervalo entre as aplicações. Permita que as suas unhas respirem e se recuperem antes de aplicar novamente o verniz gel.

Ao seguir estes cuidados e truques, poderá desfrutar das suas férias de verão sem se preocupar com o estado do seu verniz gel. Lembre-se sempre de que a preparação adequada das unhas, a proteção contra o sol e a água, e a manutenção regular são essenciais para manter o verniz gel bonito e intacto durante todo o verão.

Aproveite o desconto para adquirir um kit verniz gel na loja de cosméticos Presença de Luxo através do cupão de desconto para cosméticos que pode encontrar no site de descontos Folhetos e Descontos.