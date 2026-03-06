Sociedade

Via Verde aumenta preços em abril

A partir de 10 de abril, a Via Verde vai atualizar os preços de alguns dos seus serviços, com aumentos que podem chegar aos três euros por ano, conforme a tabela publicada esta quinta-feira no site da empresa.

No serviço Via Verde Autoestrada, a mensalidade passa de 1,03 euros para 1,04 euros, mantendo-se nos 54 cêntimos caso seja aplicado o desconto do extrato eletrónico. O pagamento anual sobe de 12,25 euros para 12,39 euros.

Já a Via Verde Mobilidade vai registar um aumento mais significativo: a mensalidade subirá de 1,75 euros para 1,99 euros, e o valor anual de 20,49 euros para 23,49 euros.

A mensalidade da Via Verde Mobilidade Leve também aumenta, passando de 2,09 euros para 2,49 euros.

Alguns serviços da empresa, como a fita autocolante e a bolsa para o identificador, não sofrerão alterações de preço.

Deixe um comentário

Governo desce 6 cêntimos no imposto dos combustíveis: Gasóleo fica 19 cêntimos mais caro

Tal como havia sido anunciado, o governo prepara-se para fazer uma descida do ISP – Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos, na sequência do aumento anunciado do preço do gasóleo.

Assim, e de acordo com a informação avançada pela SIC, com a descida do imposto de 6 cêntimos, o gasóleo deve ficar mais caro 19 cêntimos por litro.

Sem a medida do governo, o aumento chegaria aos 25 cêntimos por litro

Governo prepara ‘desconto extra’ se combustíveis subirem mais de 10 cêntimos

O Governo poderá aplicar um desconto extraordinário e temporário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) se o preço dos combustíveis subir mais de 10 cêntimos por litro em relação aos valores desta semana. A possibilidade foi admitida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante o debate quinzenal no parlamento.

A resposta surgiu após uma intervenção do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, que questionou os impactos económicos da intervenção norte-americana e israelita no Irão.

O chefe do executivo reconheceu que o conflito poderá provocar um aumento no preço da gasolina e do gasóleo. Caso a subida ultrapasse os 10 cêntimos, o Governo avançará com uma redução temporária do ISP, de forma a compensar o acréscimo de receita de IVA.

De acordo com Luís Montenegro, o objetivo é devolver esse valor adicional às famílias e às empresas.

Nova previsão: Combustíveis podem, afinal, subir 20 cêntimos

Os combustíveis vão ficar mais caros na próxima segunda-feira, altura da habitual atualização semanal.

As previsões mais recentes dão conta que a subida pode chegar aos 20 cêntimos por litro, um reflexo direto da guerra que se vive no médio oriente.

É expectável que o mesmo venha a acontecer com o gás.

Criança operada por engano no Hospital de Riba d’Ave

Uma criança de sete anos foi sujeita, por engano, a uma cirurgia a uma hérnia no Hospital Narciso Ferreira, em Vila Nova de Famalicão, apesar de estar referenciada para a remoção de uma lesão benigna na face. O caso aconteceu em setembro de 2023.

De acordo com a Entidade Reguladora da Saúde, citada pela Lusa, não foram cumpridos corretamente os procedimentos obrigatórios de segurança antes da operação. Falhou a confirmação rigorosa da identidade da utente e do tipo de cirurgia a realizar, tanto antes da anestesia como imediatamente antes da incisão.

A investigação concluiu que houve lapsos em vários momentos considerados críticos no bloco operatório, incluindo o preenchimento e validação das listas de verificação cirúrgica.

Perante a situação, a ERS emitiu instruções às unidades de saúde envolvidas para reforçarem os mecanismos de controlo e verificação, garantindo que a identificação dos doentes e a confirmação do procedimento sejam feitas de forma clara e em equipa, evitando a repetição de casos semelhantes.

Famalicão Beer Fest está de volta para a 7.ª edição

De 2 a 5 de julho de 2026, a Praça Mouzinho de Albuquerque volta a receber o Famalicão Beer Fest, que este ano cumpre a sua sétima edição e reforça o estatuto de um dos eventos de verão mais aguardados em Vila Nova de Famalicão.

Organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense, o festival aposta na diversidade e na qualidade, reunindo várias cervejarias artesanais, entre presenças já habituais e novas marcas que prometem surpreender o público. Durante quatro dias, não faltarão propostas para todos os gostos, com diferentes estilos e combinações de sabores.

A par da cerveja artesanal, o certame mantém a componente musical e o ambiente descontraído que têm marcado as edições anteriores, convidando a comunidade a sair à rua para momentos de partilha, animação e convívio no coração da cidade.

PSP alerta para burla do “WhatsApp Gold”

A Polícia de Segurança Pública está a alertar para uma nova tentativa de burla que circula através do WhatsApp.

Segundo a PSP, os utilizadores estão a receber uma mensagem que convida à atualização para uma suposta versão “WhatsApp Gold”. No entanto, trata-se de uma fraude.

Ao carregar no link indicado na mensagem, o telemóvel ou outro dispositivo pode ficar infetado com vírus.

As autoridades aconselham a eliminar imediatamente a mensagem e a não clicar em qualquer ligação. A PSP recorda ainda que apenas existem as versões WhatsApp Messenger e WhatsApp Business.