Via Verde aumenta preços em abril

A partir de 10 de abril, a Via Verde vai atualizar os preços de alguns dos seus serviços, com aumentos que podem chegar aos três euros por ano, conforme a tabela publicada esta quinta-feira no site da empresa.

No serviço Via Verde Autoestrada, a mensalidade passa de 1,03 euros para 1,04 euros, mantendo-se nos 54 cêntimos caso seja aplicado o desconto do extrato eletrónico. O pagamento anual sobe de 12,25 euros para 12,39 euros.

Já a Via Verde Mobilidade vai registar um aumento mais significativo: a mensalidade subirá de 1,75 euros para 1,99 euros, e o valor anual de 20,49 euros para 23,49 euros.

A mensalidade da Via Verde Mobilidade Leve também aumenta, passando de 2,09 euros para 2,49 euros.

Alguns serviços da empresa, como a fita autocolante e a bolsa para o identificador, não sofrerão alterações de preço.