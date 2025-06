Viagens de meia hora passaram a ser de 5 minutos – Condutores satisfeitos com variante Famalicão/Trofa

Uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Famalicão foi agredida enquanto prestava assistência a um homem, na passada terça-feira, 24 de junho. Segundo a corporação, num esclarecimento emitido na tarde desta sexta-feira, os soldados da paz foram acionados para uma ocorrência na freguesia de Calendário, sinalizada como tentativa de suicídio.

No local, os bombeiros encontraram um homem que assumiu ter ingerido bebidas alcoólicas. Foi pedida a presença da PSP e, após diálogo com os agentes, o homem aceitou ser transportado ao Hospital de Famalicão. No entanto, durante o trajeto, tornou-se agressivo e desferiu um murro na porta da ambulância.

À chegada ao hospital, o mesmo indivíduo agrediu fisicamente os bombeiros que o acompanhavam, provocando-lhes ferimentos que obrigaram a cuidados médicos. A situação foi registada pela PSP e encaminhada ao departamento jurídico da corporação.

“Uma agressão injustificada a quem está no terreno para salvar vidas deve preocupar-nos enquanto sociedade e levar-nos a questionar os valores que desejamos transmitir às próximas gerações”, lê-se no comunicado emitido pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão.

A corporação reafirma o compromisso de continuar a servir com coragem, dedicação e profundo sentido de missão.