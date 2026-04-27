Viajar para fora da Europa: Países onde o seguro de viagem é obrigatório

Porque existem países com seguro de viagem obrigatório?
Ao viajar para fora do espaço europeu, deixas de beneficiar do Cartão Europeu de Seguro de Doença. Em destinos com sistemas de saúde privados ou custos elevados, como os Estados Unidos, uma simples ida ao hospital pode custar milhares de euros.
Além disso, vários países impõem o seguro de viagem como requisito obrigatório para garantir que os turistas conseguem suportar despesas médicas, repatriamento ou até situações imprevistas como acidentes ou doenças súbitas.
Países onde o seguro de viagem é obrigatório
A exigência de seguro de viagem varia conforme o destino e, em alguns casos, depende do tipo de visto. Eis alguns exemplos relevantes:
País
Seguro Obrigatório
Cobertura Mínima Recomendada
Observações
Estados Unidos
Não obrigatório (mas essencial)
+100.000€
Custos médicos extremamente elevados
Brasil
Não obrigatório (fortemente recomendado)
+30.000€
Sistema público pode ser limitado para turistas
Tailândia
Sim (em alguns vistos)
+50.000€
Exigido especialmente após pandemia
Cuba
Sim
+10.000€
Verificação à entrada
Rússia
Sim
+30.000€
Obrigatório para visto
Turquia
Sim (visto)
+30.000€
Incluído em muitos vistos turísticos
Emirados Árabes Unidos
Sim (dependente do visto)
+50.000€
Pode ser exigido à chegada
Argélia
Sim
+30.000€
Obrigatório para entrada
Seguro de viagem Estados Unidos, Brasil e Tailândia: casos práticos
Um seguro de viagem nos Estados Unidos, apesar de não ser legalmente obrigatório, viajar sem seguro é um risco elevado. Uma simples consulta pode ultrapassar os 200 dólares, e internamentos podem atingir valores astronómicos.
No Brasil, o sistema público (SUS) pode atender estrangeiros, mas nem sempre com rapidez ou qualidade comparável a seguros privados. Por isso, o seguro viagem Brasil garante assistência mais rápida e eficiente.
Na Tailândia, especialmente após a pandemia, o seguro tornou-se obrigatório em várias situações, com exigência de cobertura mínima para despesas médicas. O seguro viagem Tailândia é essencial para evitar problemas à entrada e garantir assistência em caso de acidente.
O que deve incluir um seguro de viagem obrigatório?
Para cumprir requisitos legais e garantir proteção adequada, o seguro deve incluir:
Cobertura de despesas médicas e hospitalares
Repatriamento sanitário
Assistência em viagem 24h
Cobertura para acidentes pessoais
Proteção em caso de cancelamento ou interrupção
Como escolher o seguro ideal?
Ao escolher um seguro de viagem para fora da Europa, considera:
Destino e custos médicos locais
Duração da viagem
Tipo de atividades (surf, aventura, etc.)
Exigências legais do país
Optar pelo seguro mais barato pode sair caro, especialmente em destinos como os Estados Unidos ou países asiáticos.
Perguntas Frequentes (FAQ)
O seguro de viagem é mesmo obrigatório em todos os países fora da Europa?
Não. Depende do país. Alguns exigem por lei, outros apenas recomendam fortemente.
Posso entrar num país sem seguro obrigatório?
Não. Se o seguro for exigido, podes ser impedido de entrar ou ter problemas com o visto.
O seguro viagem Estados Unidos é obrigatório?
Não é obrigatório, mas é altamente recomendado devido aos custos médicos extremamente elevados.
O seguro viagem Brasil é necessário?
Não é obrigatório, mas garante acesso a cuidados médicos mais rápidos e eficazes.
O seguro viagem Tailândia é obrigatório?
Em muitos casos, sim, especialmente para certos vistos ou situações específicas.
Qual o valor mínimo recomendado para cobertura médica?
Depende do destino, mas geralmente entre 30.000€ e 100.000€.
Conclusão
Viajar para fora da Europa sem seguro é um risco desnecessário, e em alguns países, simplesmente não é permitido. Informar-te antes da viagem e escolher um seguro adequado pode evitar despesas elevadas e garantir tranquilidade durante toda a estadia.