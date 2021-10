Vice-ministro da República Checa conhece dinamismo económico de Famalicão

O Primeiro Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Checa e o Embaixador em Portugal estiveram, esta quinta-feira, em Famalicão, visita que serviu para a comitiva conhecer o dinamismo económico e o ecossistema empresarial do concelho.

Ricardo Mendes, vice-presidente da Câmara Municipal, e o vereador da Economia e Empreendedorismo, Augusto Lima, receberam Pavel Jaroš e Petr Šelepa, nos Paços do Concelho, seguindo-se uma reunião no gabinete Famalicão Made IN. No encontro foram analisadas as oportunidades de colaboração económica, tal como foram elencadas as potencialidades do concelho, por via do potencial humano e tecnológico, em domínios como a investigação, inovação e educação.