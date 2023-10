Vídeo: Morador de Vila do Conde simula pesca de robalos em rua alagada para chamar à atenção

Jornadas do Cuidador Informal a 2 e 3 de novembro na Trofa

A primeira edição das Jornadas do Cuidador Informal da Trofa decorrem nos dias 2 e 3 de novembro, no auditório do Fórum Trofa XXI.

A iniciativa vai reunir cuidadores informais, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde para discutir questões relacionadas com o cuidado informal e promover a partilha de conhecimento e experiência.

Entre os oradores, estarão representantes da Ordem dos Enfermeiros, da Assembleia da República e de diversas entidades e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da Trofa. Do programa fazem parte palestras, ministradas por médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, que partilharão informações essenciais para a melhoria do cuidado informal.

A iniciativa, que decorre entre as 9 e as 17 horas do dia 2 de novembro, e das 9 às 12 horas de 3 de novembro, é organizada pela EPMED.