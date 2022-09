Vídeo: População capta momento de queda do helicóptero. Piloto ficou em estado grave mas não corre risco de vida.

Os motoristas da Agros manifestam-se na sexta-feira na AgroSemana, na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, que decorre nas instalações da empresa, reivindicando pagamentos de prémios e um aumento extra para fazer face à inflação.

De acordo com o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN), José Manuel Silva, os trabalhadores reivindicam um pagamento atribuído no âmbito da pandemia de covid-19, pago nos últimos dois anos.

“Esse prémio foi atribuído no ano passado, há dois anos, e este ano a empresa disse que teve prejuízo, de 400 mil euros, e portanto não podia dar esse prémio”, disse à Lusa o responsável sindical, adiantando que a manifestação terá início às 15:00.

Adicionalmente, os trabalhadores pediram ainda “um aumento extra” de 50 euros para “todos os trabalhadores por igual”, devido à subida da inflação, “porque o nível de vida subiu, o arroz e a massa subiram para toda a gente no mesmo valor”.

“A empresa de início disse que não, e quando viu que podíamos fazer um plenário e uma manifestação com os trabalhadores, sem negociar, resolveu dar um prémio no final do mês de agosto”, no valor de 50% do salário, disse José Manuel Silva à Lusa.

No entanto, os trabalhadores “acharam isso mal”, porque para as chefias, que segundo o sindicato, têm ordenados de cinco mil, oito mil e 10 mil euros, “isso é dinheiro”, mas “para os motoristas, que têm um salário de 750 euros, isso não representa nada”.

Os trabalhadores pretendem ainda receber o prémio relativo às folgas (atribuído em vez do gozo destas) nos 12 meses do ano, afirmando que está apenas a ser pago em 11, e que tem o valor de 60 euros no 12.º mês, de acordo com o STRUN.

“Quanto ao prémio dos 60 euros, que são 60 euros no 12.º mês, se a empresa não cumprir com isso, nós temos documentos assinados na altura que o prémio era de 12 meses e iremos recorrer à ACT”, disse José Manuel Silva.

“Se não se resolver com a ACT, iremos recorrer aos tribunais”, concluiu o sindicalista, que disse esperar a presença de cerca de 50 manifestantes.

A Lusa contactou a Agros acerca das afirmações e reivindicações do sindicato e aguarda resposta.

A oitava edição da AgroSemana – Feira Agrícola do Norte decorre entre hoje e domingo no Espaço Agros, na Póvoa de Varzim.