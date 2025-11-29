Concelho

Vigilante de Famalicão condenado por violência doméstica: Quase três anos de prisão (pena suspensa)

Um vigilante de Famalicão foi condenado a dois anos e dez meses de prisão, com pena suspensa, por agredir a companheira em Braga, avança o jornal O Minho. A suspensão da pena depende do cumprimento de regras, incluindo proibição de contacto e de aproximação à vítima, e participação em programas de prevenção de violência doméstica.

Entre junho de 2022 e março de 2023, o arguido passou a agredir física e psicologicamente a mulher, provocando-lhe medo, ataques de pânico e necessidade de acompanhamento hospitalar e psicológico.

O tribunal destaca que o arguido não mostrou arrependimento e que a violência doméstica é uma realidade preocupante, que exige prevenção. A vítima receberá uma indemnização de dois mil euros.

Famalicão empata (2-2) em casa do Moreirense

Da visita a Moreira de Cónegos o Famalicão apenas trouxe um ponto, sendo que a justiça do jogo poderia dar mais dois. Os jogadores de Hugo Oliveira desenharam sempre os melhores momentos, desperdiçaram oportunidades e, em larga maioria, dominaram o encontro. O Moreirense também teve os seus momentos, só exibidos na segunda parte.

Um forte coletivo, pejado de grande qualidade técnica individual, permitiu ao FC Famalicão jogar e controlar os primeiros 45 minutos. Também o fez na segunda, mas aqui não tão constante.

Na primeira parte houve apenas um golo, por Zabiri, mas a equipa de Hugo Oliveira podia ter ido para o intervalo com uma vantagem mais alargada.

O golo nasceu de um centro perfeito de Gil Dias, da direita do ataque famalicense, que encontra o campeão do mundo sub-20, entre os defesas centrais, a cabecear com sucesso aos 21 minutos. Nove minutos depois, após um excelente passe de Justin de Haas, a partir do meio campo defensivo, Zabiri isola-se e desfere um remate colocado que obriga o guarda redes contrário a uma boa defesa para canto.

Era o Famalicão bem mais perto do segundo golo do que a equipa da casa do empate. Porém, aos 37 minutos, um remate de Dinis desvia num famalicense e quase trai Carevic que, junto à barra, manda a bola para fora. Antes do intervalo, Carevic estava no caminho da bola, após cabeceamento de Schettine.

Na entrada da segunda parte, o Famalicão facilita no lado esquerdo da defesa e dali nasce o centro que dá o golo do empate do Moreirense, marcado por Schettine. A resposta famalicense veio dos pés de Gustavo Sá, aos 52 minutos, mas o remate, em jeito, encontra no caminho para a baliza um defesa adversário. Dois minutos depois, novamente Zabiri a “cheirar” o golo num cabeceamento perigoso, após centro de Pedro Bondo.

E o segundo golo veio aos 56 minutos, por Gustavo Sá. Foi na sequência de um livre da esquerda, com o médio criativo a colocar a bola, por uma nesga, no fundo da baliza. A nova vantagem famalicense mostrava que o empate antes alcançado pela equipa da casa foi um acaso e não resultado de um crescimento efetivo. Até porque o Famalicão continuou senhor do jogo e sempre a prometer alargar a vantagem.

Foi de livre, aos 64 minutos, que o Moreirense volta a criar perigo, sanado por Carevic. A resposta veio novamente de Zabiri que, em esforço, quase fez o terceiro golo valendo a intervenção de André Ferreira.

Nesta altura vivia-se uma fase de parada e resposta que chegou aos 75 minutos num remate perigoso de Vasco Sousa que Carevic desvia para o alívio final de um companheiro. A ameaça moreirense consumou -se no empate, aos 79 minutos, por Dinis Pinto.

O Famalicão volta a crescer e a ameaçar a equipa da casa que, aos 87 minutos, fica reduzida a 10 jogadores, com a saída de Maracás com o segundo amarelo. No entanto, até final nada mais houve de relevo.

Cumpridas 12 jornadas, o FC Famalicão soma 20 pontos e continua sem perder fora de portas. Na próxima jornada, recebe o Braga.

Combustíveis descem mas não tanto: Governo subiu imposto esta sexta-feira

Os preços da gasolina e do gasóleo vão continuar a cair, mas menos do que esperado. Esta sexta-feira, o ISP subiu 1,6 cêntimos por litro na gasolina e 2,4 cêntimos no gasóleo, descongelando o desconto que estava em vigor desde 2022.

O Governo justifica a medida como uma “reversão gradual” das taxas temporárias, seguindo recomendações da Comissão Europeia. A queda que se esperava, como os 3,5 cêntimos por litro previstos pelo ACP, já não se verifica.

Taça de Portugal: Famalicão já tem dia e hora para ir ao Dragão

Já está confirmado: o FC Famalicão joga no Estádio do Dragão no dia 18 de dezembro, às 20h45, frente ao FC Porto, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. A partida terá transmissão na Cidade Hoje, RTP e SportTV.

Os oitavos arrancam a 17 de dezembro e fecham a 23, com várias equipas da Liga a entrar em ação. Para o Famalicão, será um dos duelos mais aguardados desta eliminatória.

Famalicão: PS quer saneamento e água para todos os famalicenses

Os vereadores socialistas apresentaram uma proposta que visa o acesso de todos os famalicenses a água potável e saneamento. Tendo por base o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6) “Água Potável e Saneamento”, os socialistas propõem que o município assuma «como prioridade atingir uma taxa de cobertura de 100% na rede pública de abastecimento de água, bem como iniciar os trabalhos de requalificação das redes mais antigas (especialmente na área urbana do concelho), visando a sua substituição até 2029».

A proposta assenta na necessidade de assegurar que o concelho «está alinhado com as melhores práticas de sustentabilidade gestão responsável dos recursos hídricos, através de uma abordagem integrada que inclui a gestão de resíduos, a melhoria da qualidade da água, a gestão da água para atividades económicas, o consumo responsável, a redução da poluição e o respeito pelo ambiente e ordenamento do território».

Eduardo Oliveira, presidente da Comissão Política do PS e também vereador, diz que «são inúmeras as situações, de conhecimento de todos famalicenses, de problemas relacionados com saneamento no cento urbano».

Famalicão: Município diz que a Cultura faz parte de um território moderno

Estão a decorrer, durante esta sexta-feira, na biblioteca da Fundação Cupertino de Miranda, os Encontros de Outono, uma organização do Museu Bernardino Machado, que faz parte da rede nacional de museus, com apoio do município de Famalicão.

O tema desta 25.ª edição são “As Relações Luso-Espanholas (1926-1975)”. Todos os anos o tema é diferente, sempre com convidados de relevo. Desta vez, foram convidados Fernando Rosas (Universidade Nova de Lisboa), Ramón Villares (Universidade de Santiago de Compostela); Cristina Clímaco (Universidade de Paris 8); Luís Bigotte Chorão, do Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra, entre vários outros.

Abriu a sessão o presidente da Câmara Municipal de Famalicão. Mário Passos disse que um concelho não basta ser pujante em termos económicos e ter a sua demografia a crescer, como Famalicão, «é preciso apostar na cultura e incentivar o espírito crítico». O autarca diz que é este o caminho que Famalicão quer impulsionar e dá Os Encontros de Outono como um bom exemplo. «Queremos ser, cada vez mais, um território cosmopolita, moderno e promotor de felicidade», frisou o autarca, que foi aos Encontros de Outono acompanhado pela nova vereadora da cultura, Susana Pereira.

Os temas começaram a ser discutidos por Norberto Cunha, coordenador Científico do Museu Bernardino Machado. O professor referiu-se ao tema “As Relações Luso-Espanholas (1926-1975)” como uma oportunidade para abordar as relações de vizinhança, sociais e políticas, e os problemas de fronteira (real ou imaginária) num período em que os dois países atravessavam ditaduras.

Norberto Cunha destacou a importância dos conferencistas e dos temas. Exemplos: “O exílio português em Espanha: entre solidariedades e repressão (1927-1936); “Espanha e Portugal entre a ditadura e a democracia: houve uma transição ibérica?”; “Salazarismo e Franquismo: da Nova Ordem Europeia de 1936-45 à “reserva moral do Ocidente”.

Famalicão: Vários agentes da PSP agredidos

O aparato registado ao final da manhã desta sexta-feira, junto ao posto da PSP de Famalicão, deveu-se à agressão a vários agentes da PSP.

Ao que a Cidade Hoje apurou, um agente que se encontrava de folga terá sido abordado num estabelecimento comercial por um indivíduo que há algum tempo foi multado por cometer uma contraordenação na estrada. Ao reconhecer o polícia, terá partido para agressão física. Na sequência dos desacatos, foram chamados reforços policiais e o suspeito, que se fazia acompanhar de outras pessoas, acabou por ser detido e levado para o posto da PSP de Famalicão.

Uma vez no posto, o indivíduo ainda conseguiu agredir outros agentes, sendo que um teve de receber tratamento hospital.

O suspeito, a quem lhe foi apreendida uma arma branca, ficou detido e em breve será presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.