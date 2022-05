As festividades em honra de Nossa Senhora dos Remédios e Almas em Calendário vão decorrer de 2 a 8 deste mês. Diariamente e até sexta-feira, dia 6, às 21 horas, no salão paroquial, há terço, seguido de eucaristia.

No sábado, dia 7, a partir das 9 horas arruada pelas ruas da freguesia; à noite, às 20 horas, decorre a missa vespertina na Igreja de S. Miguel o Anjo, seguida de procissão de velas, com o andor de Nossa Senhora de Fátima em direção ao salão paroquial. Pelas 22 horas, atua o artista “Ás da Concertina” e sua banda; pelas 24 horas uma sessão de fogo-de-artifício encerra o dia.

No domingo, dia 8, pelas 9 horas, entrada da Banda de Música de Famalicão que vai acompanhar os juízes da festa, para a missa solene das 11 horas, no salão paroquial. Depois, a partir das 15 horas, a banda dará um concerto e acompanhará a procissão. Às 16h30, prosseguem as celebrações religiosas com a recitação do terço e, no final, sai a majestosa procissão com andores e anjinhos. Ao final do dia, pelas 19h30, decorre o sorteio dos prémios e encerramento das festividades.

O Agrupamento de Escuteiros 291 de Calendário acompanhará as duas procissões da festa.